'SIR को लेकर भ्रम नहीं रखें', अब तो डीएम ने भी कर दिया क्लियर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहुत की। कहा कि एसआइआर को लेकर भ्रम नहीं रखें। बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) प्रत्येक मतदाता के दरवाजे तक जाएंगे। वह घर-घर जाकर मतदाता का प्रपत्र वितरित करेंगे। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्या और शिकायत रखीं। बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में बीएलओ नहीं पहुंच रहे हैं। अशिक्षित मतदाता को फार्म भरने में सहयोग कराया जाए। शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में डीएम उमेश मिश्रा, एसआइआर के नोडल एवं डिप्टी कलेक्टर कृष्णकांत ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यों की गतिविधियों की तैयारी के साथ कार्य को लेकर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

डीएम ने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ द्वारा मतदाता के गणना प्रपत्र फार्म भरवाए जा रहें हैं। इसके लिए प्रत्येक मतदाता को प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं। जनपद में लगभग 21 लाख प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं।

मतदाता अपनी जानकारी सटीक और सही रूप में दर्ज कराए। इसके लिए बीएलओ से सहयोग लेकर अपना फार्म पूर्ण भरवाएं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा नियुक्त किए गए बीएलओ को अपने-अपने क्षेत्र के समन्वय स्थापित कर गणना प्रपत्र फार्म भरवाए जाने में सहयोग कराएं। जिससे सही तरीके से गणना प्रपत्र फार्म भरने का कार्य पूर्ण हो सके, और मतदाता सूची अच्छी तरह से तैयार हो सके।

इस दौरान डीएम के समक्ष राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्या और शिकायत रखी। साथ ही प्रपत्र भरवाने को लेकर सुझाव भी दिए। कहा कि बीएलओ प्रत्येक मतदाता का सही फार्म भरवाए। मतदाता का भ्रम दूर किया जाए। जिससे वह एसआइआर के फर्म को अपनी सटीक जानकारी के साथ भर सके। कुछ क्षेत्रों में बीएलओ सभी मतदाता तक नहीं पहुंचे।