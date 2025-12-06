मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ में घुमंतू गिरोह से जुड़े जीजा-साले घायल, गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। घुमंतू गिरोह से जुड़े तीन बदमाशों को फुगाना थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। इनमें जीजा-साला पैर में गोली लगने से घायल हो गए। आरोपितों में एक बुलंदशहर का सर्राफ भी है। इनके कब्जे से माडिफाइड ईको कार, दो तमंचे, चार कारतूस व 1.52 लाख रुपये नगद बरामद हुए हैं। यह लोग अलग-अलग जिलों में जाकर अपने नाम व पहचान बदलकर टप्पेबाजी, चोरी, लूट और डकैती की वारदात को अंजाम देते हैं।

शनिवार को पुलिस कार्यालय पर एसपी देहात आदित्य बंसल ने प्रेसवार्ता में बताया कि शनिवार की सुबह फुगाना थाना पुलिस की ग्राम हबीबपुर सीकरी मार्ग पर ईको कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में बदमाश नीरज उर्फ रजनीश उर्फ अंकित निवासी ग्राम नसीरपुर थाना नई मंडी व उसका जीजा (बुआ का दामाद) रिंकू उर्फ रिंकुश निवासी ग्राम दायमपुर थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जबकि प्रदीप निवासी मुहल्ला ऊपरकोट निकट अम्बर सिनेमा मुंशीवाड़ा थाना कोतवाली बुलंदशहर को कांबिंग के दौरान गिरफ्तार किया। इनके चार साथी सचिन, संचित, संदीप और आकिल निवासीगण ग्राम दायमपुर थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ फरार हो गए।

एसपी देहात ने बताया कि यह गिरोह अपने परिवार की महिलाओं को साथ लेकर शामली, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मेरठ समेत विभिन्न जनपदों में वारदात करते हैं। नीरज के खिलाफ शामली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में 15, रिंकू के खिलाफ लखीमपुर खीरी, अमरोहा, हाथरस, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में आठ और प्रदीप के खिलाफ बुलंदशहर, सहारनपुर व मुजफ्फरनगर में सात मुकदमे दर्ज हैं।

रिंकू 2020 से थाना सादाबाद हाथरस से चोरी के मामले में वांछित चल रहा था। नीरज ने 2021 में कांधला शामली में अपनी पत्नी शशि के साथ मिलकर डकैती को अंजाम दिया था। आरोपित प्रदीप की बुलंदशहर में सर्राफ की दुकान है। डकैती, लूट, चोरी और टप्पेबाजी के आभूषण को वह खरीद लेता है। साथ ही कुछ वारदात में वह इनके साथ भी रहता है। प्रेस वार्ता में फुगाना थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार मौजूद रहे।

भोपा, भौराकलां व सहारनपुर में यह वारदात कीं।