    भीख मांगने के बहाने दिन में करते थे रेकी...रात को चोरी की वारदात को अंजाम, यूं हुआ राजफाश

    By Vashu Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:26 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना पुलिस ने भिखारी बनकर रेकी करने वाले चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुठभेड़ में चार बदमाश गिरफ्तार हुए, जिनमें से एक घायल है। इनके कब्जे से 1.6 लाख रुपये और सोने-चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं, जो कुरथल गांव के तीन घरों से चोरी किए गए थे। पूछताछ में उन्होंने कई अन्य गांवों में भी चोरी की बात कबूली है।

    मुजफ्फरनगर के पुलिस लाइन सभागार में चोरी के आरोपितों के बारे में जानकारी देते एसपी देहात आदित्य बंसल, साथ में सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। भीख मांगने के बहाने दिन में रेकी कर रात को चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का बुढ़ाना पुलिस और एसओजी की टीम ने राजफाश किया। मुठभेड़ के दौरान चार बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। इन्होंने बुढ़ाना के कुरथल गांव में 25 दिन पहले एक साथ तीन घरों में चोरी की वारदात की थी। इनके कब्जे से 1.6 लाख रुपये और चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए हैं।

    सोमवार को पुलिस लाइन सभागार में एसपी देहात आदित्य बंसल ने प्रेसवार्ता में बताया कि 23 अक्टूबर की रात को गांव कुरथल में तीन घरों में चोरी की घटना हुई थी। इसको लेकर 11 नवंबर को भाकियू सेवक ने एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था। जिन्हें एक सप्ताह में घटना के राजफाश करने की बात कही थी। तभी से बुढ़ाना पुलिस के साथ एसओजी की टीम आरोपितों की गिरफ्तारी का प्रयास में थी।

    सोमवार को सूचना मिली कि हुसैनाबाद भनवाड़ा जाने वाले रास्ते पर ट्यूबवेल के पास चार व्यक्ति बैठकर बात कर रहे हैं और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपितों की घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और ईंख के खेत में घुस गए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो पैर में गोली लगने से मुनीत निवासी ग्राम भोकरहेड़ी थाना भोपा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया। इसके साथियों विनेश निवासी ग्राम भोकरहेड़ी, चुटकी उर्फ छुटकी निवासी ग्राम योगेंद्रनगर और रितिन निवासी छछरौली थाना भोपा को दबोच लिया।

    इनके कब्जे से तमंचा, 1.6 लाख रुपये नगद के साथ कुरथल गांव से चोरी की गई दो सोने की अंगूठी, सोने के कुंडल, तीन जोड़ी सोने की बाली, तीन सोने की नथ, सोने की झुमकी, सोने की चेन, सोने का ताबीज, चार जोड़ी चांदी की पायल बरामद की। इसके अलावा शाहपुर से चोरी की गई दो जोड़ी चांदी की पाजेब व दो जोड़ी चांदी के बिछुए भी बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि इन आभूषणों की कीमत लगभग 3.90 लाख रुपये हैं। चोरी के रुपयों से बदमाशों ने एक पुरानी बाइक भी खरीदी थी।

    पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि कुरथल के अलावा उन्होंने ग्राम काकड़ा, शाहपुर और गांव भनेड़ा थाना रतनपुरी में भी चोरी की थी। यह लोग चोरी के सामान को आपस में बांट लेते थे। चारों आरोपितों पर पहले भी रतनपुर, शाहपुर और बुढ़ाना में चार-चार मुकदमे दर्ज है। प्रेस वार्ता में सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह और बुढ़ाना कोतवाली प्रभारी सुभाष अत्री मौजूद रहे।