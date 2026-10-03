मुजफ्फरनगर में पानी पीने गए छात्र के सामने आ गया सांप, मच गई खलबली... फिर टीचर ने दिखाया साहस

संवाद सूत्र, मोरना (मुजफ्फरनगर)। गांव योगेंद्र नगर स्थित कंपोजिट विद्यालय में शनिवार को भोजनावकाश के दौरान हैंडपंप पर पानी पीने पहुंचे एक छात्र की नजर सांप पर पड़ गई। उसने शोर मचा दिया। इससे बच्चों में खलबली मच गई।

छात्रा की आवाज सुनकर विद्यालय के हेड शिक्षक सर्वेंद्र कुमार, अमित कुमार व स्वाति अग्रवाल तथा प्राथमिक विद्यालय से राजीव सहरावत, अंजू व सुमेधा मौके पर पहुंच गए। इस दौरान बच्चों को कमराें में भेज दिया गया।

शिक्षक राजीव सहरावत ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए सांप को पकड़ लिया। उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष शर्मिल राठी ने संघ की ओर से शिक्षक को सम्मानित करने की घोषणा की।