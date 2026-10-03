'साहब मत मारो...'! मुठभेड़ में गोली लगते ही बदमाश ने UP पुलिस के सामने जोड़े हाथ

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक की साली से कुंडल लूटने के आरोपित को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान रामपुर थाने का गैंग्स्टर पैर में गोली लगने के बाद पुलिस के सामने हाथ जोड़ता दिखाई दिया।

बदमाश के विरुद्ध मुरादाबाद, रामपुर समेत मुजफ्फरनगर में सात मुकदमे दर्ज हैं। उसके कब्जे से लूटा गया कुंडल समेत बाइक और तमंचा बरामद हुआ है। बदमाश चोरी और छिनैती के अपराध करता था। एएसपी व सीओ सिटी सिद्धार्थ के. मिश्रा ने सिविल लाइंस थाने पर हुई पत्रकार वार्ता में बताया कि इंस्पेक्टर रघुराज सिंह व एसओजी की टीम गुरुवार रात को रुड़की रोड स्थित राजयोग फार्म हाउस के निकट चेकिंग कर रही थी। तभी पल्सर बाइक सवार बदमाश को आता देखकर रुकने का इशारा किया।