बिंदल पेपर मिल के डायरेक्टर से 47.95 लाख की ठगी, चेन्नई की कंपनी के संचालक पर मुजफ्फरनगर में मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। बिंदल पेपर मिल के निदेशक से चेन्नई के कोयंबटूर की मशीन निर्माता कंपनी के संचालक ने 47.95 लाख रुपये हड़प लिए और धमकी दी।

पेपर मिल के निदेशक ने एक मशीन के लिए कंपनी के साथ 2.40 करोड़ रुपये में सौदा तय किया था, जिसकी एडवांस रकम भेजी गई थी। एक साल से आरोपित लोग मशीन नहीं दे सके हैं और रकम लौटाने के नाम पर गुमराह कर रहे हैं।

भाेपा रोड स्थित बिंदल पेपर्स के निदेशक मयंक बिंदल ने नई मंडी थाने पर दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि पेपर मिल में बड़ी मशीन लगाने के लिए चेन्नई के कोयंबटूर स्थित सरवाल इंजीनियरिंग वर्क्स, करमादाई, मेट्टुपालयम के निदेशक रामप्रसाद से संपर्क किया था। 28 मई 2025 को मशीन खरीदने के लिए 2.40 करोड़ रुपये में सौदा तय हुआ था।