मुजफ्फरनगर: क्रॉकरी के गोदाम में भीषण आग से लाखों का सामान खाक, कॉलोनी में मची अफरातफरी

संवाद सहयोगी जानसठ (मुजफ्फरनगर)। जानसठ कस्बे के काले गेट के सामने स्थित प्रेम विहार कॉलोनी में शनिवार को क्रॉकरी की दुकान की दूसरी मंजिल पर बने गोदाम में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगते ही आसपास के दुकानदारों और कॉलोनी के लोगों में अफरातफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।

करीब आधा घंटे बाद फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक गोदाम में रखा लाखों रुपये का क्रोकरी का सामान जलकर राख हो गया। गांव सालारपुर निवासी श्रीपाल पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित काले गेट के सामने प्रेम विहार कॉलोनी में प्रवेश करते ही क्रॉकरी की दुकान करता है। बराबर की दूसरी दुकान में वह दूध व घी की डेयरी करता है। दोनों दुकानों की दूसरी मंजिल पर गोदाम बना हुआ है, जिसमें क्रोकरी का सामान रखा था।

शनिवार को सुबह लगभग 11 बजे अचानक गोदाम में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गोदाम से धुआं उठता देखकर आसपास के दुकानदारों को आग लगने का पता चला। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलती गई। आग की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके अलावा सूचना मिलने पर करीब आधा घंटे बाद फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से गोदाम में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर नष्ट हो गया।