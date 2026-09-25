18 साल के रोहन को एक शंका के कारण जीजा-साले ने मौत के घाट उतारा, मुजफ्फरनगर पुलिस से मुठभेड़ में दोनों को लगी गोली 

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। भाकियू के जिला सचिव एवं हरेटी गांव के प्रशासक विवेक राठी के पुत्र रोहन की हत्या अनहोनी की आशंका में इमाम जीजा व उसके साले ने की थी। कार से अपनी ससुराल देवबंद जा रहे इमाम नाजिम को बाइक के पास खड़े होकर फोन पर बात कर रहे रोहन को देखकर अनहोनी की आशंका हुई। इस पर उसने रोहन को टक्कर मार दी और फरार हो गया।

कुछ देर बाद नाजिम अपने साले सावेज के साथ फिर इसी स्थान पर पहुंचा। सावेज ने उसे पहचानते हुए बताया कि यह हरेटी ग्राम प्रशासक का पुत्र है। रोहन को घायल देखकर दोनों घबरा गए। इसके बाद दोनों ने उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी और उसकी मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। शुक्रवार अलसुबह पुलिस ने मुठभेड़ में दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने शुक्रवार दोपहर प्रेस वार्ता में बताया कि पुराकाजी के हरेटी गांव के प्रशासक एवं भाकियू के जिला सचिव विवेक राठी के 18 वर्षीय पुत्र रोहन की बुधवार देर रात हत्या कर शव को गांव के निकट नाली में फेंक दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने रोहन के चाचा विनय राठी की तहरीर पर गुरुवार देर रात अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।