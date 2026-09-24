रूस की जेल में बंद बेटे की मां बोलीं- यूक्रेन युद्ध में शामिल होने का बनाया जा रहा दबाव; मदद को अखिलेश यादव से मिलीं

संवाद सहयोगी, खतौली (मुजफ्फरनगर)। बड़सू गांव का युवक चार माह से रूस की जेल में बंद है। इकलौते बेटे के फंसे होने से विधवा मां की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। मां ने सपा के राष्ट्रीय अखिलेश यादव से मिलकर बेटे की वतन वापसी में मदद का आग्रह किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने हरसंभव सहायता का भरोसा दिया है।

सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्यामलाल सैनी व विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सत्यदेव शर्मा ने 20 सितंबर को लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बड़सू गांव की अनीता पत्नी स्व. संजय सैनी को मिलवाया। अनीता ने भावुक होते हुए अपनी पीड़ा सुनाई।

उन्होंने बताया कि उनके इकलौते बेटे यश सैनी को रूस में डिलीवरी ब्वाय की नौकरी के लिए ऑनलाइन आफर मिला था। 27 अप्रैल को बैंकाक के रास्ते वह रूस पहुंचा। इस दौरान उसे अलग-अलग अपार्टमेंट में रखा गया। 17 मई को डिलीवरी ब्वाय की नौकरी पर रखा गया। वहां उसे साजिश के तहत मादक पदार्थ के मामले में फंसवा दिया गया।

रूस में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया। उस पर सेना में शामिल होकर यूक्रेन युद्ध में भेजने या जेल में ही रहने का दबाव भी बनाया गया। उसे हिंदी भाषा का ट्रांसलेटर और वकील भी नहीं दिया जा रहा है। जिससे वह अपना सही पक्ष रख सके। भारतीय वाणिज्य दूतावास से भी कोई सहायता नहीं मिल सकी।