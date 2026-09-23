मुजफ्फरनगर में सोती रही पुलिस, चौकी से 200 मीटर दूर बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र में हो गई लाखों की चोरी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नगर कोतवाली क्षेत्र में रुड़की चुंगी पुलिस चौकी से करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित बैंक आफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र लाखों रुपये की चोरी कर ली गई। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात के बाद पुलिस ने जांच की है।

रुड़की रोड पुंडीर टेलीकाम और बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालित है। मंगलवार देर रात्रि में करीब 2:18 बजे यहां दो युवक पहुंचे। दोनों ने एटीएम की साइड में लगी प्लाई की दीवार तोड़कर दुकान में प्रवेश किया और गल्ले में रखी लाखों रुपये की नकदी चोरी कर फरार हो गए।