जमीन के बंटवारे में रिश्ते तार-तार: मुजफ्फरनगर में भाकियू नेता को सगे भाई ने मारी गोली

संवाद सूत्र, पुरकाजी (मुजफ्फरनगर)। खाईखेड़ी गांव में जमीन व मकान के बंटवारे के विवाद में बड़े ने छोटे भाई को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली बाएं कान पर लगी। आरोपित फरार हो गया।

घायल को पुलिस ने जिला अस्पताल भिजवाया। घायल किसान धीरज त्यागी भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के जिला उपाध्यक्ष हैं। सीओ सदर सुनील कुमार ने पुलिस टीम साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। घायल की पत्नी ने जेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

खाईखेड़ी गांव निवासी 48 वर्षीय धीरज त्यागी पुत्र मुसद्दी का बड़े भाई सतीश त्यागी के साथ मकान व जमीन के बंटवारे का विवाद चल रहा है। बुधवार सुबह सात बजे धीरज खेत पर काम करने के लिए ट्रैक्टर लेकर गए थे।

आरोप है कि तभी बड़ा भाई सतीश त्यागी आया और गाली-गलौज करने लगा। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। बड़े भाई ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायरिंग कर दी। धीरज त्यागी के बाएं कान पर गोली लगी। इससे वह लहूलुहान हो गए। गोली की आवाज सुनकर निकट के खेत से उनका बेटा विपुल त्यागी आ गया और शोर मचा दिया। शोर मचाने पर आरोपित भाग गया।