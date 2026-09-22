मुजफ्फरनगर में प्रेमी के घर के बाहर युवती ने निगला जहर, इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। एक युवती ने प्रेमी के घर के बाहर जहर निगल लिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

नई मंडी के गांव निवासी युवती का पड़ोस में रहने वाले युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। नई मंडी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को जेल भेजा था। लगभग एक सप्ताह पूर्व वह जमानत पर आया था। युवती प्रेमी से बात करने की जिद पर अड़ी थी।

नई मंडी थाना प्रभारी ने बताया कि मंगलवार सुबह युवती ने प्रेमी के घर के बाहर जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां दोपहर के बाद उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस प्रकरण में अभी तहरी नहीं दी गई है।

स्कूटी फिसलने से होटल संचालक की मौत मुजफ्फरनगर। गांधी कालोनी में निर्माणाधीन सड़क पर स्कूटी फिसलने से होटल संचालक की मौत हो गई। युवक परिवार में इकलौता था। गांधी कालोनी में बहन और भांजे को छोड़कर युवक होटल पर जा रहा था।

सिविल लाइंस के कच्ची सड़क की आनंदपुरी कालोनी निवासी 32 वर्षीय अर्जुन मेहरा ने अपनी बहन प्रीति के साथ मिलकर छपार के सिसौना में बदरी विशाल नाम से होटल चलाता था। युवक अपनी बहन प्रीति के साथ गांधी कालोनी की गली नंबर-9 में रहता था।