बुलंदशहर: चौराहे पर दिखा 10 फीट लंबा अजगर, मौके पर मच गई अफरातफरी

संवाद सूत्र, अहार (बुलंदशहर)। अहार स्थित अनूपशहर चौराहे पर शनिवार को शराब के ठेके के पास पेड़ पर चढ़ा करीब 10 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से लोगों में अफरातफरी मच गई। अजगर को देखने के लिए राहगीरों और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। देखते ही देखते चौराहे पर लोगों का जमावड़ा लग गया।

पेड़ पर अजगर की मौजूदगी से लोग आश्चर्य करने लगे। अनेक लोग उसे देखने के लिए मौके पर रुक गए। इस दौरान कुछ लोगों ने बांस की मदद से अजगर को पेड़ से नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित तरीके से पेड़ से नीचे उतार लिया।

अजगर को पकड़ने के बाद आरक्षित वन क्षेत्र में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। इस संबंध में डिप्टी रेंजर रोहन चौधरी ने बताया कि अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़कर आरक्षित वन क्षेत्र में उपयुक्त स्थान पर छोड़ दिया गया है।