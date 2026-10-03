बुलंदशहर वालों के लिए अच्छी खबर: मेडिकल कॉलेज में बनेंगे 8 नए दवा काउंटर और एक ही छत के नीचे होंगी खून की सभी जांच

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल काॅलेज से सम्बद्ध जिला अस्पताल में मरीज और तीमारदारों की सुविधा के लिए लगातार सुधार किया जा रहा है। दवा वितरण काउंटर पर घंटों तक कतार लगने के झंझट को खत्म करने के लिए अब आठ नए दवा काउंटर बनेंगे। इसके लिए मेडिकल कालेज प्रधानाचार्य ने सीएमओ से पुराने सीएमएसडी स्टोर की खाली हुई जगह मांगी है।

मेडिकल काॅलेज की प्रधानाचार्य डा. संगीता अनेजा ने बताया कि मेडिकल कालेज में अभी दवा के दो काउंटर चल रहे हैं। मेडिकल काॅलेज बनने के बाद से संबद्ध अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। प्रतिदिन ढाई हजार से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। दो काउंटर पर मरीजों की भीड़ रहती है। इससे मरीजों को दवा लेने में समय लगने के साथ ही मरीजों को परेशानी होती है। इसलिए अब दवा काउंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी।