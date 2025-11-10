मुजफ्फरनगर: फीस न भरने पर परीक्षा से रोका, छात्र ने खुद को लगाई आग; दिल्ली के अस्पताल में मौत

पीटीआई, मुजफ्फरनगर। फीस न भर पाने के कारण परीक्षा देने से रोके जाने पर बुढ़ाना कस्बे के एक कॉलेज छात्र ने शनिवार को खुद को आग लगा ली थी। 70 प्रतिशत जलने के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार शाम उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान उज्ज्वल राणा (22), डीएवी कॉलेज बुढ़ाना के बीए द्वितीय वर्ष के छात्र के रूप में हुई है।

पुलिसकर्मियों पर लापरवाही, लाइन हाजिरपुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार ने बताया कि लापरवाही बरतने के आरोप में सब-इंस्पेक्टर नंद किशोर और कांस्टेबल विनीत व ज्ञानवीर को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं।

परिवार का आरोप कॉलेज और पुलिस ने की थी प्रताड़नामृतक के चाचा सचिन राणा ने बताया कि उज्ज्वल की हालत गंभीर थी और दिल्ली रेफर किए जाने के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकी। उसका शव सोमवार को पैतृक गांव पहुंचेगा। मृतक की बहन सलोनी राणा ने कॉलेज मैनेजर अरविंद गर्ग, प्रिंसिपल प्रदीप कुमार, शिक्षक संजीव कुमार और तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है।