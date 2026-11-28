मुजफ्फरनगर में आवारा आतंक: कुत्ते ने 6 लोगों को किया जख्मी; एक महिला और पुरुष को लगे कई टांके
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के टोडा-दभेड़ी मार्ग पर जंगल में एक आवारा कुत्ते ने आतंक मचा रखा है, जिसने आधा दर्जन ग्रामीणों को हमला कर घायल कर दिया।
HighLights
कुत्ते ने टोडा-दभेड़ी मार्ग पर ग्रामीणों पर हमला किया।
ग्रामीणों ने खूंखार कुत्ते को पकड़वाने की मांग की।
संवाद सूत्र, रतनपुरी (मुजफ्फरनगर)। रतनपुरी क्षेत्र के टोडा-दभेड़ी मार्ग पर जंगल में आवारा आतंक कहर बरपा रहा है। आवारा कुत्ते ने हमला करके आधा दर्जन ग्रामीणों को जख्मी कर दिया। हमले में घायल एक महिला और पुरुष को कई टांके आए। इससे ग्रामीण दहशत में हैं। उन्होंने खूंखार कुत्ते को पकड़वाने की मांग की है।
गांव टोडा-दभेड़ी मार्ग पर जंगल में आवारा आतंक से ग्रामीण भयभीत हैं। खूंखार कुत्ता खेतों में जाने वाले लोगों पर हमला कर रहा है। 60 वर्षीय शिव कैलाश ने बताया कि वे खेत पर पानी लगाने गए थे। वहां कुत्ते ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। उन्होंने मेरठ के जसवंत राय अस्पताल में उपचार कराया।
उनके चेहरे पर कई टांके आए हैं। 40 वर्षीय कुसुम पत्नी विकास प्रजापति खेत में चारा लेने गई थीं। चारा काटते समय उन पर कुत्ते ने हमला कर दिया। उनका बुढ़ाना के भारद्वाज अस्पताल में उपचार कराया गया। उनके सिर में कई टांके आए।
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40 वर्षीय इरफान पुत्र शेर मोहम्मद ने बताया कि साइबा व साकिब के साथ खेत पर गन्ना छिलाई करने गया था। आवारा कुत्ते ने हमला कर तीनों को घायल कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ाना में एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाए। आवारा आतंक से भयभीत ग्रामीण टोली बनाकर खेतों में गन्ना छिलाई करने जा रहे हैं।
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ग्राम प्रशासक अनुज कुमार का कहना है कि टोडा-दभेड़ी के जंगल में कुत्ते के आतंक से लोग खबराए हुए हैं। आवारा कुत्ता हमला कर लोगों को जख्मी कर रहा है। उन्होंने आवारा कुत्ते को पकड़वाने की मांग की है।
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