संवाद सूत्र, रतनपुरी (मुजफ्फरनगर)। रतनपुरी क्षेत्र के टोडा-दभेड़ी मार्ग पर जंगल में आवारा आतंक कहर बरपा रहा है। आवारा कुत्ते ने हमला करके आधा दर्जन ग्रामीणों को जख्मी कर दिया। हमले में घायल एक महिला और पुरुष को कई टांके आए। इससे ग्रामीण दहशत में हैं। उन्होंने खूंखार कुत्ते को पकड़वाने की मांग की है।

गांव टोडा-दभेड़ी मार्ग पर जंगल में आवारा आतंक से ग्रामीण भयभीत हैं। खूंखार कुत्ता खेतों में जाने वाले लोगों पर हमला कर रहा है। 60 वर्षीय शिव कैलाश ने बताया कि वे खेत पर पानी लगाने गए थे। वहां कुत्ते ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। उन्होंने मेरठ के जसवंत राय अस्पताल में उपचार कराया।