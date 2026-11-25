संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। बेटे को गिरफ्त में होना बताकर साइबर ठग ने एक बुजुर्ग महिला को डरा कर साढ़े चार लाख रुपये की ठगी कर ली। इस बारे में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

प्राइवेट नौकरी करने वाले शामली रोड निवासी अमरदीप ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया कि उनकी माता प्रभा देवी के मोबाइल नंबर पर 5 नवंबर को एक अनजान व्यक्ति की काॅल आई। काॅल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि वह पुलिस विभाग से बोल रहा है। पुलिस ने उनके बेटे को अरेस्ट किया हुआ है।

अगर उसको बचाना है तो दो लाख रुपये उनके खाते में भेज दो। एक खाता नंबर भी बताया गया। काॅल करने वाले शिकायतकर्ता की मां को डराया धमकाया। डर कर उनकी मां ने काॅल करने वाले व्यक्ति द्वारा बताए गए खाता नंबर पर 5 नवंबर को ही दो लाख रुपये ऑनलाइन भिजवा दिए।

6 नवंबर को फिर से ढाई लाख रुपये मांगे गए। इसके बाद ढाई लाख रुपये भी बताए गए दूसरे अकाउंट में भेज दिए। इस तरह से शिकायतकर्ता की मां से साढ़े चार लाख रुपये की ठगी कर ली गई। उसके बाद भी रुपये की मांग करते हुए दोबारा काल आई। इस बार शिकायतकर्ता के माता-पिता ठगों की चाल समझ चुके थे।

उन्होंने कोई पैसा जमा नहीं कराया। इस बारे में 7 नवंबर को ऑनलाइन शिकायत कराई थी। अब नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। नगर कोतवाली प्रभारी बृजेश शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।