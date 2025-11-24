SIR in UP: अगर वोटर लिस्ट को लेकर कोई समस्या है तो क्या करें? प्रशासन ने टोल फ्री नंबर किया जारी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। एसआइआर की प्रक्रिया आगामी सात फरवरी तक संचालित रहेगी। शिकायत और समाधान के लिए प्रशासन ने टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। वहीं, बीएलओ ने 21 लाख से अधिक गणना प्रपत्र बांट दिए हैं, लेकिन एकत्र करने की गति धीमी है, जिसके चलते जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिलास्तरीय और तहसीलस्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।



मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण व प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कांटेक्ट सेंटर कलेक्ट्रेट में स्थापित किया गया है। मतदाता निर्वाचक नामावली (वोटर लिस्ट) से संबंधित समस्त प्रकार की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन की ओर से टोल फ्री नंबर 1950 और 0131-2436918, 01312433023 जारी किया गया है। नागरिकों द्वारा इन नंबरों पर शिकायत की जा सकती हैं।



प्रपत्र कलेक्शन की गति धीमी :



जनपद में 21.12 लाख मतदाताओं से एसआइआर के फार्म भरवाए जाने हैं, जिसके चलते ब्लाक वार बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। 1900 से अधिक बीएलओ इस कार्य में जुटे हैं। उन्होंने 21 लाख से अधिक प्रपत्र वितरित कर दिए हैं, लेकिन मतदाताओं से भरे हुए प्रपत्र लेने की गति धीमी है।