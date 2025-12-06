मौसी कहकर दरवाजा खुलवाया! ...और गन प्वाइंट पर लेकर कहर बरपाया, बेखौफ हो खंगाल डाला पूरा घर-द्वार

संवाद सहयोगी, जागरण, खतौली (मुजफ्फरनगर)। कस्बे के मुहल्ला लाल मोहम्मद में शुक्रवार की रात परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट मचाने वाले बदमाशों ने मौसी (खाला) कहकर दरवाजा खुलवाया और कहा था कि घर पर शादी समारोह के दौरान लगाया सजावटी सामान उतारना है। उनकी बोलचाल में मुस्लिम भाषा का मिश्रण था। इसके बाद बदमाशों पौन घंटा तक दो महिला समेत चार लोगों को गन प्वाइंट पर बंधक बनाए रखा। घटना की याद कर परिवार के सदस्यों के चेहरों पर घबराहट नजर आई।

कस्बा खतौली के मुहल्ला लाल मोहम्मद निवासी नाजिम की भांजी की शादी मुजफ्फरनगर के रहमतनगर में हुई थी। शुक्रवार रात परिवार के अधिकांश सदस्य भांजी को लेने मुजफ्फरनगर गए हुए थे। घर पर नाजिम, उसकी पत्नी शबीना, पड़ोसी नवेद व उसकी पत्नी शीबा थे। देररात करीब पौने दस बजे डोरबेल बजी। शबीना दरवाजा खोलने पहुंचीं, तो बाहर से आवाज आई खाला (मौसी) दरवाजा खोल दो, हम बिजली वाले हैं।

घर पर हुई सजावट का सामान उतारने आए हैं। दो बदमाशों ने हेलमेट लगा रखा था, जबकि एक ने कपड़े से चेहरे को ढका था। नाजिम ने बताया कि बदमाशों ने शबीना को कमरों की चाबी देने से मना करने पर गोली मारने की धमकी दी। शबीना ने घबराकर चाबी सौंप दी। शबीना व उसके पति नाजिम के मुंह और हाथों पर टेप बांध दी, जबकि नवेद व शीबा को टेप नहीं बांधी गई। दो बदमाशों ने बेखौफ हो सभी कमरों को एक-एक खंगाला और अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर और नगदी कब्जे में कर ली। उनसे घर में चार करोड़ रुपये होने की भी बात की।