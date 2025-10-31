मुजफ्फरनगर में डकैती करने वाले चार बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस की गोली लगने से दो हुए घायल
मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें डकैती के आरोप में चार बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटी हुई नकदी, मोबाइल और घटना में इस्तेमाल की गई कार बरामद की है। सभी आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। तीन दिन पहले बाइक सवार से डकैती करने वाले चार बदमाशों को फुगाना और तितावी थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने मुठभेड़ में चार बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनमें से दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। बदमाशों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, नगदी व मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। सभी आरोपित मेरठ जनपद के रहने वाले हैं।
शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में एसपी देहात आदित्य बंसल ने प्रेसवार्ता में बताया कि 29 अक्टूबर को फुगाना थाने पर आसिफ निवासी ग्राम अम्बेटा रिन्दान थाना झिंझाना जनपद शामली ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह 28 अक्टूबर को अपनी बहन साजिदा निवासी बुढ़ाना से दस हजार रुपये लेकर अपनी ससुराल सराय थाना फुगाना जा रहा था।
जब वह मेरठ करनाल हाईवे पर ग्राम सराय से पहले ट्यूबवेल पर फोन सुनने के लिए रुका तो कार सवार बदमाशों ने उससे जबरन 11 हजार रुपये, आधार कार्ड व मोबाइल फोन छीन लिया था। एसपी देहात ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई थी।
गुरुवार देर रात पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि डकैती की घटना से जुड़े कुछ बदमाश लोई नहर से सराय जाने वाले रास्ते पर खड़ हैं। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाश भागने लगे। कुछ दूरी पर जाकर उनकी कार ईख के खेत में घुस गई। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर दो बार फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से अहमद निवासी ग्राम हर्रा थाना सरूरपुर मेरठ और नौशाद निवासी ग्राम पांचली थाना सरूरपुर मेरठ घायल हो गए। जबकि इनके साथी जावेद और रिजवान निवासी ग्राम हर्रा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ कांबिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए।
मौके का फायदा उठाते हुए एक बदमाश अनस निवासी ग्राम हर्रा थाना सरूरपुर मेरठ फरार हो गया। इनके कब्जे से डकैती के आठ हजार रुपये, दो तमंचे, घटना में प्रयुक्त कार और मोबाइल बरामद हुआ। घायल अहमद के खिलाफ मेरठ के थाना सरूरपुर में डकैती, आर्म्स एक्ट समेत बिजनौर में भी मुकदमें दर्ज हैं। जबकि नौशाद पर मारपीट का मुकदमा दर्ज है। प्रेस वार्ता में सीओ फुगाना रुपाली राय और फुगाना थानाध्यक्ष विजय कुमार मौजूद रहे।
