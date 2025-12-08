Muzaffarnagar: जरा सी लापरवाही ने ले ली जान...कार ने बाइक सवार छात्र को मारी टक्कर, हेलमेट होता तो बच जाती जिंदगी
संवाद सूत्र, जागरण, मुजफ्फरनगर। कासमपुर खोला से मीरापुर ट्यूशन पढ़ने जा रहे बाइक सवार 18 वर्षीय छात्र आदित्य पुत्र परमीत को मेरठ-पौड़ी राजमार्ग पर गांव सिखरेड़ा के निकट एक अनियंत्रित कार ने जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी तेज थी कि वह उछलकर सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार से जा टकराया और गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को एंबूलेंस से जानसठ अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा क्षतिग्रस्त बाइक व दोनों कार को कब्जे में लेकर थाने भेज दिया।
पुलिस के अनुसार बाइक सवार छात्र ने हेलमेट नहीं लगाया था। पुलिस ने आरोपित चालक को हिरासत में ले लिया। आदित्य कक्षा 10 का छात्र था तथा सीबीएसई परीक्षा की तैयारी कर रहा था और रविवार सुबह करीब 10 बजे बाइक पर ट्यूशन के लिए निकला था। इंस्पेक्टर ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
इकलौते बेटे की मौत से गांव में गम
आदित्य माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसका सपना डॉक्टर बनकर परिवार और गांव का नाम रोशन करने का था। जब पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो माता-पिता, स्वजन, शिक्षक और ग्रामीणों की आंखे नम थीं।
शाम को गमगीन माहौल में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह ट्यूशन जाते समय आदित्य खुशहाल लग रहा था, किसी को नहीं पता था कि वह कभी घर नहीं लौटेगा।
