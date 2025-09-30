यूपी में इस राशन की दुकान पर चल रहा बड़ा खेल, लोगों ने बता दी एक-एक बात

मुजफ्फरनगर में मजदूर परिवार कल्याण समिति ने राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप है कि जांच में डीलर के पास 13 कुंतल गेहूं कम और 13 कुंतल चावल अधिक पाया गया। नए कार्ड के बदले शुल्क लेने का भी आरोप है। दुकान सील होने के बाद फिर खुल गई जिससे लोगों ने विभागीय कार्रवाई पर सवाल उठाए और डीएम से शिकायत की।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। मजदूर परिवार कल्याण समिति के बैनर तले योगेन्द्रपुरी के लोगों ने प्रदर्शन किया। कहा कि उनकी कालोनी के राशन डीलर के विरुद्ध क्षेत्रीय पूर्ति विभाग द्वारा जांच की गई थी। जिसमें 13 कुंतल गेहूं कम पाया गया था, जबकि 13 कुंतल चावल अधिक पाया गया था। राशन पर लोगों ने नए कार्ड देने की एवज में शुल्क वसूली के आरोप लगाए थे। जिसके चलते विभाग ने दुकान सील की थी, लेकिन सोमवार से दुकान को चालू करा दिया गया है।

सोमवार को मजदूर परिवार कल्याण समिति के बैनर तले कलक्ट्रेट पहुंचे अमरीश, हर्षवर्धन, सुमित, आशू, शिव कुमार, मुकेश कुमार, वीरेन्द्र कुमार, अमित कुमार, मीनाक्षी ने बताया कि योगेन्द्रपुरी स्थित राशन डीलर अमित कुमार के विरुद्ध क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक ने जांच की थी। जिसके चलते दुकान को सील किया गया था।

राशन डीलर के विरुद्ध लोगों ने लिखित में शिकायत के अलावा अपने बयान दर्ज कराए थे। 15 सितंबर को एसडीएम सदर के निर्देश पर नायब तहसीलदार व क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक ने जांच के दौरान डीलर की दुकान पर राशन वितरण में अनियमितता करना पकड़ा था।

घटतौली सामने अाने के बाद भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई। सोमवार से दुकान को खुलवाकर राशन वितरण शुरू करा दिया गया है। इसको लेकर लोगों ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। डीएम के नाम ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है।