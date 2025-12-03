Language
    पटाखे छोड़ने वाली बुलेट सीज, 16 हजार का चालान काटा; यूपी के इस जिले में पुलिस ने शुरू किया अभियान

    By Basant Gautam Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:16 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर के खतौली में पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर से पटाखे फोड़ने वाले बुलेट सवारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक और बुलेट सीज की और 16 हजार रुपये का

    संवाद सहयोगी, खतौली (मुजफ्फरनगर)। थाना पुलिस का माडिफाइड साइलेंसर के जरिए पटाखा छोड़कर उत्पात मचाने वाले बुलेट सवारों के खिलाफ अभियान जारी है। मंगलवार को एक ओर पटाखा छोड़ने वाली बुलेट को सीज किया गया। पुलिस ने 16 हजार का चालान काटा। पुलिस की इस कार्रवाई से बाइक से पटाखे छोड़ने वालों में खलबली मची रही।

    पुलिस की कार्रवाई के बाद भी कस्बे में सड़कों पर माडिफाइड साइलेंसर के जरिए पटाखा छोड़ने वाली बाइकों को दौड़ा बंद नहीं हो रहा है। उनके उत्पात से लोग परेशान है। पुलिस ऐसी बाइकों को पड़ने का अभियान चलाया हुआ है। पुलिस सोमवार की रात भी पटाखे छोड़ने वाली बाइकों को पकड़ा था।

    बाइक को सीज कर लगभग 21 हजार का चालान काटा गया था। इंस्पेक्टर दिनेशचंद्र बघेल ने बताया कि मंगलवार को चेकिंग के दौरान बुलेट को रोका गया। बुलेट की जांच की गई तो उसके साइलेंडर से पटाखे की तेज आवाज निकली। बुलेट सवार युवक ने अपना नाम आशुतोष पुत्र जितेंद्र गांव बुआड़ा खतौली बताया। बाइक को सीज कर 16 हजार रुपये का चालान काटा गया है। बताया कि प्रतिबंधित माडिफाइड साइलेंसर लगी बइकों की धरपकड़ का अभियान जारी रहेगा।