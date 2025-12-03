पटाखे छोड़ने वाली बुलेट सीज, 16 हजार का चालान काटा; यूपी के इस जिले में पुलिस ने शुरू किया अभियान

संवाद सहयोगी, खतौली (मुजफ्फरनगर)। थाना पुलिस का माडिफाइड साइलेंसर के जरिए पटाखा छोड़कर उत्पात मचाने वाले बुलेट सवारों के खिलाफ अभियान जारी है। मंगलवार को एक ओर पटाखा छोड़ने वाली बुलेट को सीज किया गया। पुलिस ने 16 हजार का चालान काटा। पुलिस की इस कार्रवाई से बाइक से पटाखे छोड़ने वालों में खलबली मची रही।

पुलिस की कार्रवाई के बाद भी कस्बे में सड़कों पर माडिफाइड साइलेंसर के जरिए पटाखा छोड़ने वाली बाइकों को दौड़ा बंद नहीं हो रहा है। उनके उत्पात से लोग परेशान है। पुलिस ऐसी बाइकों को पड़ने का अभियान चलाया हुआ है। पुलिस सोमवार की रात भी पटाखे छोड़ने वाली बाइकों को पकड़ा था।