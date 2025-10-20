Language
    मुजफ्फरनगर में चार करोड़ का गांजा बरामद, आंध्र प्रदेश से तस्करी कर ला रहे दो तस्कर गिरफ्तार

    By Vashu Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 04:30 AM (IST)

    मुजफ्फरनगर पुलिस ने गांजा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8.14 कुंतल गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत चार करोड़ रुपये है। दो आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं, जो आंध्रप्रदेश और उड़ीसा से गांजा लाकर विभिन्न राज्यों में सप्लाई करते थे। पुलिस ने ट्रक, मोबाइल फोन और नगदी भी बरामद की है। मुख्य आरोपित अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। आंध्रप्रदेश व उड़ीसा से गांजा लाकर विभिन्न राज्यों व जनपदों में सप्लाई करने वाले गिरोह का नई मंडी कोतवाली पुलिस ने राजफाश किया। चार करोड़ रुपये कीमत की लगभग 8.14 कुंतल गांजे के साथ दो आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि मुख्य आरोपित फरार हैं।

    इनके कब्जे से मोबाइल फोन, नगदी व ट्रक बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपित उड़ीसा व आंध्रप्रदेश से गांजा लाने काम करते हैं। इसके लिए इन्हें हर चक्कर पर 20 हजार रुपये मिलते थे। आरोपित हरिद्वार व हापुड़ जनपद के रहने वाले हैं।

    रविवार को पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने प्रेसवार्ता में बताया कि नई मंडी कोतवाली पुलिस को शनिवार देर शाम मुखबिर की सूचना मिली कि शातिर अवैध मादक पदार्थ तस्कर एक ट्रक में भारी मात्रा में गांजा लेकर मीरापुर-मुजफ्फरनगर मार्ग से आ रहे हैं।

    सिलाजुड्डी कट पर चेकिंग अभियान चलाया, तभी एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया। जिसकी तलाश लेने पर उसमें 8.14 कुंतल गांजा बरामद हुआ। ट्रक में मौजूद भूषण निवासी इब्राहिमपुर थाना पथरी जिला हरिद्वार उत्तराखंड और अखलत निवासी ग्राम सिखेड़ा थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ को गिरफ्तार किया।

    मुख्य आरोपित किफैत उर्फ आमिर निवासी पुरकाजी और खुर्रम निवासी थाना कैराना जनपद शामली फरार हैं। इनके लिए ही भूषण और अखलत काम करते थे।

    गिरफ्तार आरोपितों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह ट्रक चलाने का कार्य करते हैं। कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले किफैत और खुर्रम से हुई थी। इन दोनों के कहने पर ही उड़ीसा व आंध्रप्रदेश से गांजा लेकर आने का काम करते हैं। जिसके लिए उन्हें 20 हजार रुपये प्रति चक्कर मिलता हैं।

    यह ट्रक भी किफैत व खुर्रम ने खरीदकर दिया है। यह दोनों ही बताते हैं कि ट्रक उड़ीसा में कहां लेकर जाना हैं। इसके बाद गांजा लेकर कहां उतारना है, इसके बारे में भी ये दोनों ही बताते थे। प्रेस वार्ता में एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत, सीओ मंडी राजू कुमार साव, प्रभारी निरीक्षक बृजेश शर्मा मौजूद रहे।

    छोटी गाड़ियों से सप्लाई होता हैं गांजा

    एसएसपी ने बताया कि उड़ीसा व आंध्रप्रदेश से गांजा लाकर यह लोग मुजफ्फरनगर में उतार लेते हैं। यहां से छोटी गाड़ियों में हरिद्वार, मेरठ, सहारनपुर, शामली, कैराना, पुरकाजी आदि जगहों पर सप्लाई किया जाता है। इस गिरोह से जुड़े सभी लोगों की कुंडली खंगाली जा रही है। इनके अलावा भी अभी कैराना व सहारनपुर के रहने वाले तीन लोगों के नाम सामने आए हैं। जल्द ही गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर राजफाश किया जाएगा।

    अन्य पदार्थों की फर्जी बिल्टी रखते हैं साथ

    एसएसपी ने बताया कि यह लोग अब तक 10-12 बार उड़ीसा से गांजा ला चुके हैं। चकमा देने के लिए यह ट्रक ऊपर तक नहीं भरते हैं। एक लेयर में माल रखकर उसे ढक देते हैं। ताकि चलते हुए ट्रक खाली दिखें। इसके अलावा किसी भी अन्य पदार्थ की फर्जी बिल्टी साथ रखते हैं। इधर से भाड़े पर किसी का माल ले जाते हैं। अधिकांश चावल लेकर जाते हैं। पकड़ा गया माल यह लोग विजयनगर आंध्रप्रदेश से लेकर आए थे।

    आपरेशन सवेरा के तहत अब तक 25 करोड़ का माल पकड़ा

    एसएसपी ने कहा कि आपरेशन सवेरा के तहत अब तक जनपद की पुलिस लगभग 25 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्त कर चुकी हैं। साथ ही अब तक 32 आरोपितों को जेल भेज दिया गया हैं। इसके तहत आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

     