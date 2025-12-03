Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मस्जिदों में तेज ध्वनि पर यूपी पुलिस का एक्शन, उतरवाए 13 लाउडस्पीकर

    By Vashu Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:07 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मदीना कॉलोनी क्षेत्र की मस्जिदों से 13 लाउडस्पीकर उतरवा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। धार्मिक स्थलों पर मानक से अधिक ध्वनि में बज रहे लाउडस्पीकरों के खिलाफ थाना सिविल लाइंस पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। मदीना कालोनी क्षेत्र की विभिन्न मस्जिदों से कुल 13 लाउडस्पीकर उतरवाए और संबंधित जिम्मेदारों को दोबारा तेज आवाज में न बजाने की चेतावनी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार देर शाम को धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ थाना सिविल लाइंस पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इसके तहत थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार ने निरीक्षण के दौरान मदीना कालोनी में स्थित आयशा मस्जिद, शैफी कालोनी में फातिया मस्जिद और हाजीपुरा में छोटी मस्जिद व मोहम्मदी मस्जिद से कुल 13 लाउडस्पीकर उतरवाए। कार्रवाई में उपनिरीक्षक रेशमपाल, उपनिरीक्षक विनोद कुमार, उधम सिंह और प्रशांत कुमार गिरी अपनी टीमों के साथ शामिल रहे।

    एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान चलाए जा रहे है। पिछले दिनों भी नगर कोतवाली पुलिस और थाना सिविल लाइंस पुलिस ने अभियान चलाकर दर्जनों लाउडस्पीकर उतरवाए थे। यह अभियान आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने धर्म गुरुओं से भी अपील की है कि धार्मिक स्थलों पर मानक से अधिक ध्वनि वाले लाउडस्पीकर न लगाया जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।