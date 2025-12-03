मस्जिदों में तेज ध्वनि पर यूपी पुलिस का एक्शन, उतरवाए 13 लाउडस्पीकर

संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। धार्मिक स्थलों पर मानक से अधिक ध्वनि में बज रहे लाउडस्पीकरों के खिलाफ थाना सिविल लाइंस पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। मदीना कालोनी क्षेत्र की विभिन्न मस्जिदों से कुल 13 लाउडस्पीकर उतरवाए और संबंधित जिम्मेदारों को दोबारा तेज आवाज में न बजाने की चेतावनी दी।

मंगलवार देर शाम को धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ थाना सिविल लाइंस पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इसके तहत थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार ने निरीक्षण के दौरान मदीना कालोनी में स्थित आयशा मस्जिद, शैफी कालोनी में फातिया मस्जिद और हाजीपुरा में छोटी मस्जिद व मोहम्मदी मस्जिद से कुल 13 लाउडस्पीकर उतरवाए। कार्रवाई में उपनिरीक्षक रेशमपाल, उपनिरीक्षक विनोद कुमार, उधम सिंह और प्रशांत कुमार गिरी अपनी टीमों के साथ शामिल रहे।