मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में 15 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, फर्जी तरीके से जमानत कराने के मामले में था फरार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15 हजार के इनामी समेत दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाश फर्जी रूप से जमानत कराने के बाद फरार चल रहा था। जिसके विरुद्ध इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से स्कूटी व तमंचा बरामद किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार देर शाम थाना सिविल लाइंस पुलिस संधावली कट के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी स्कूटी सवार बदमाश आता दिखाई दिया। जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश ने स्कूटी को तेज रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दिया।

कार्यवाहक थाना प्रभारी केपी सिंह ने पुलिस टीम के साथ बदमाश की घेराबंदी की। स्वयं को घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया।