    मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में 15 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, फर्जी तरीके से जमानत कराने के मामले में था फरार

    By Dilshad Ali Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:29 AM (IST)

    मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। यह बदमाश फर्जी जमानत मामले में फरार था। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से स्क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15 हजार के इनामी समेत दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाश फर्जी रूप से जमानत कराने के बाद फरार चल रहा था। जिसके विरुद्ध इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से स्कूटी व तमंचा बरामद किया है।

    गुरुवार देर शाम थाना सिविल लाइंस पुलिस संधावली कट के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी स्कूटी सवार बदमाश आता दिखाई दिया। जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश ने स्कूटी को तेज रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दिया।

    कार्यवाहक थाना प्रभारी केपी सिंह ने पुलिस टीम के साथ बदमाश की घेराबंदी की। स्वयं को घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

    एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश 15 हजार का इनामी फिरोज निवासी तल्हेड़ी थाना देवबंद, सहारनपुर को पकड़ा है, जबकि उसके भाई इम्तियाज को काम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया।

    गिरफ्तार आरोपितों से तमंचा व स्कूटी बरामद हुई। एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तार इनामी बदमाश फिराेज ने फर्जी तरीके से नई मंडी थाने पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपनी जमानत कराई थी। जिसकी जांच के बाद पुलिस ने दो मामलों में उसके चार जमानतदार, एक अधिवक्ता व उसके पिता नासिर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

    तभी से इनामी बदमाश फरार चल रहा था। उसके खिलाफ व अन्य साथियों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में फर्जी जमानत कराने का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए भिजवा दिया है।

