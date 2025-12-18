खुद को घिरा देख बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल, आरोपित पर दर्ज हैं 17 मुकदमें

जागरण संवादददाता, मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने गोकशी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 20 हजार रुपये के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान घायल कर दिया। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। आत्मरक्षा में हुई जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल अवस्था बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सीओ बुढ़ाना गजेंद्रपाल सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह विज्ञाना पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक मोटर साइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह पुलिस को देखकर भागने लगा। पीछा किए जाने पर उसकी मोटरसाइकिल कच्चे रास्ते पर फिसल गई।

खुद को घिरा देख बदमाश ने मोटरसाइकिल मौके पर छोड़ दी और पुलिस पर फायरिंग करते हुए पास के ईख के खेत में घुस गया। पुलिस ने बदमाश को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन उसने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें शौकत उर्फ राशिद निवासी ग्राम नगला थाना रतनपुरी गोली लगने से घायल हो गया।

वह थाना बुढ़ाना में दर्ज गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित था। मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उसने 11 अक्टूबर को ग्राम अटाली के जंगल में अपने साथियों के साथ गोकशी की थी और तभी से पुलिस से बचने के लिए स्थान बदल-बदलकर छिप रहा था। बदमाश के खिलाफ गौवध अधिनियम, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट समेत 17 मुकदमे दर्ज हैं।