Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घेराबंदी होते ही लुटेरों ने मुजफ्फरनगर पुलिस पर की फायरिंग, मुठभेड़ में दो गिरफ्तार, एक को लगी गोली

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:42 PM (IST)

    Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर पुलिस ने लूट की वारदात का राजफाश करते हुए दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक लुटेरा घायल हो गया। पुलिस ने लूटे गए पैसे, मोटरसाइकिल और हथियार बरामद किए हैं। उन्होंने एक बुजुर्ग से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों उत्तराखंड के निवासी हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    मुजफ्फरनगर पुलिस पर की फायरिंग, मुठभेड़ में दो गिरफ्तार, एक को लगी गोली 

    संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली पुलिस ने लूट की वारदात का 12 घंटे के भीतर राजफाश कर दिया। देर रात हुई मुठभेड़ में एक लुटेरा गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए 4500 रुपये, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अवैध असलहा बरामद किया।
    सीओ मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि बुधवार को दो लुटेरों ने एक बुजुर्ग से लूट को अंजाम दिया था। साथ ही विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला भी किया था। इस संबंध में नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। देर रात पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि लूट में शामिल आरोपित एटूजेड रोड के पास भागने की फिराक में हैं।
    पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए घेराबंदी की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में इदरीश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसका साथी निहाल भी मौके पर दबोच लिया गया। दोनों बदमाश बन्धेडी महावतपुर थाना सिविल लाइन रुड़की जनपद हरिद्वार के रहने वाले है। दोनों बदमाशों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। मुठभेड़ के दौरान प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा, उपनिरीक्षक दिनेश कौशिक, राहुल कुमार, असगर अली, हेड कांस्टेबल पुष्पेन्द्र, विनीत कुमार, सौरभ और राहुल मौजूद रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भगत सिंह रोड के बीच में फड़ लगाने वाले आपस में भिड़े, जमकर चले थप्पड़

    जफ्फरनगर। नगर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाजार भगत सिंह रोड के बीच में फड़ लगाने वाले आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर थप्पड़ चले। दीपावली पर को लेकर हर साल शिव चौक से लेकर हनुमान चौक तक भगत सिंह रोड पर बीच में फड़ लगाकर सामान बेचा जाता है। बुधवार देर रात दुकान लगाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया।