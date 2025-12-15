छात्र टावर पर चढ़ा, मांगों का बैनर लटकाकर धरने पर बैठ गया और फिर...

संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। न्यूमैक्स सिटी की जांच की मांग और कचरा जलाने वाली फैक्ट्रियों व ट्रकों पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर बीए का छात्र टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़कर अपनी मांगों वाला बैनर लटका दिया और वहीं धरने पर बैठ गया। दो घंटे 50 मिनट तक छात्र हाइप्रोफाइल ड्रामा करता रहा। वह भारतीय किसान यूनियन में कार्यकर्ता हैं। इसके रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) थाने में छात्र पर मुकदमा दर्ज किया गया।

थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के आवास विकास कालोनी में रहने वाला 21 वर्षीय अजय पंडित पुत्र पवन कुमार मेरठ कालेज, मेरठ में बीए प्रथम वर्ष का छात्र है। उसके पिता पवन सदर तहसील में स्टांप विक्रेता हैं। अजय पंडित भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता भी हैं। रविवार को अजय लगभग साढ़े 11 बजे एक बैनर लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा।

उसने बैनर पकड़कर किसी से अपनी वीडियो बनवाई और कहा कि फैक्ट्रियो में जलने वाले कचरे से गांव देहात के लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे है। प्रदूषण फैलाने वाली इन फैक्ट्रियों और दिल्ली से कचरा लाने वाले ट्रकों को सील किया जाना चाहिए। इसके अलावा मंसूरपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन कालोनी न्यूमैक्स सिटी की जांच होनी चाहिए।

छात्र ने कालोनी में करोड़ों रुपये का घोटाला किए जाने का आरोप लगाया। इसके बाद वह स्टेशन परिसर में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना पर नई मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा, आरपीएफ थाने के इंस्पेक्टर विनीत कुमार, क्षेत्रीय प्रदूषण कार्यालय के जेई राजा पहुंचे। सभी ने छात्र को समझा और नीचे उतरने की बात कही, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा कि जब तक कचरा वाले ट्रकों व फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वह नीचे नहीं उतरेगा।

उसने नगर मजिस्ट्रेट को बुलाने की जिद की। नायब तहसीलदार अमित कुमार पहुंचे, लेकिन इनसे पहले ही भाकियू नेता शक्ति सिंह ने पहुंचकर छात्र को नीचे उतरवाया। शक्ति सिंह ने कहा कि छात्र को ऐसा नहीं करना चाहिए था। संगठन के पदाधिकारियों को अवगत कराना चाहिए था। छात्र ढाई बजे पूरे दो घंटे 50 मिनट में नीचे उतरा। छात्र अजय पंडित ने कहा कि प्रदूषण से लोग बीमार हो रहे है। आरोपितों पर कार्रवाई होनी चाहिए।