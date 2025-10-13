आवारा कुत्ता पकड़ने का काम बेहद रिस्की... इस्तीफा देकर चला जाऊंगा, यूपी के इस जिले में बोले नगर स्वास्थ्य अधिकारी 

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शहर के कंपनी बाग में पेड़ कटान का मामला तूल पकड़ गया है। सभासदों ने पेड़ काटने पर डीएम समेत शासन तक शिकायत भेजी है। बोर्ड बैठक के दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी की इस मुद्दे पर सभासदों से खूब बहस हुई। जिस पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने सदन के बीच ही इस्तीफा देने की चेतावनी दी। सभासदों ने उनके सहित अवर अभियंता निर्माण को हटाने की मांग की है। सभासदों ने आवारा कुत्तों की समस्या और लाइट खरीदारी आदि पर भी सवाल उठाए।

बोर्ड बैठक में ईओ डा. प्रज्ञा सिंह ने प्रस्ताव संख्या 651 को पढ़ा तो सभासद राजीव शर्मा, नौशाद खां, रजत धीमान ने इसका विरोध जताया। कहा कि शहर में एक हजार बंदरों को पकड़ने के लिए 9.66 लाख रुपये खर्च कर वान्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स निविदा दी गई, लेकिन यह कंपनी कोई काम नहीं कर सकी है।

शहर में आवारा कुत्तों के नहीं पकड़ने के मामले में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. अजय प्रताप शाही को सदन में तलब किया। वह लगभग 15 मिनट की देरी से आए। इस पर सभासद उन पर बरस पड़े और हंगामा खड़ा हो गया। जब नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. शाही ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के काम को बेहद रिस्की बताया तो सभासदों ने उनको कामकाज छोड़ने के लिए कह दिया। इस पर नाराज डा. शाही ने सदन में ही इस्तीफा देने की चेतावनी दे दी। ईओ के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। वहीं सभासद रितु त्यागी ने निर्माण विभाग के जेई कपिल कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए तो तत्काल उनके वार्ड से अवर अभियंता को हटाया गया है। हंगामा बढ़ने के बाद पालिका ने तत्काल कंपनी बाग में थीम पार्क का कार्य रुकवा दिया है। इसके साथ ही सीएनडीएस के विरुद्ध नोटिस जारी करने का भरोसा दिया।