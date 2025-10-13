आवारा कुत्ता पकड़ने का काम बेहद रिस्की... इस्तीफा देकर चला जाऊंगा, यूपी के इस जिले में बोले नगर स्वास्थ्य अधिकारी
Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर में कंपनी बाग में पेड़ कटाई के मुद्दे पर बोर्ड बैठक में हंगामा हुआ। पार्षदों ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर घेरा, उनके रवैये से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफे की चेतावनी दे दी। पार्षदों ने बंदर पकड़ने वाली कंपनी के काम न करने पर भी सवाल उठाए। विरोध के बावजूद 80 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के प्रस्ताव पास हुए।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शहर के कंपनी बाग में पेड़ कटान का मामला तूल पकड़ गया है। सभासदों ने पेड़ काटने पर डीएम समेत शासन तक शिकायत भेजी है। बोर्ड बैठक के दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी की इस मुद्दे पर सभासदों से खूब बहस हुई। जिस पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने सदन के बीच ही इस्तीफा देने की चेतावनी दी। सभासदों ने उनके सहित अवर अभियंता निर्माण को हटाने की मांग की है। सभासदों ने आवारा कुत्तों की समस्या और लाइट खरीदारी आदि पर भी सवाल उठाए।
बोर्ड बैठक में ईओ डा. प्रज्ञा सिंह ने प्रस्ताव संख्या 651 को पढ़ा तो सभासद राजीव शर्मा, नौशाद खां, रजत धीमान ने इसका विरोध जताया। कहा कि शहर में एक हजार बंदरों को पकड़ने के लिए 9.66 लाख रुपये खर्च कर वान्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स निविदा दी गई, लेकिन यह कंपनी कोई काम नहीं कर सकी है।
शहर में आवारा कुत्तों के नहीं पकड़ने के मामले में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. अजय प्रताप शाही को सदन में तलब किया। वह लगभग 15 मिनट की देरी से आए। इस पर सभासद उन पर बरस पड़े और हंगामा खड़ा हो गया। जब नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. शाही ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के काम को बेहद रिस्की बताया तो सभासदों ने उनको कामकाज छोड़ने के लिए कह दिया। इस पर नाराज डा. शाही ने सदन में ही इस्तीफा देने की चेतावनी दे दी। ईओ के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। वहीं सभासद रितु त्यागी ने निर्माण विभाग के जेई कपिल कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए तो तत्काल उनके वार्ड से अवर अभियंता को हटाया गया है। हंगामा बढ़ने के बाद पालिका ने तत्काल कंपनी बाग में थीम पार्क का कार्य रुकवा दिया है। इसके साथ ही सीएनडीएस के विरुद्ध नोटिस जारी करने का भरोसा दिया।
विरोध के बाद 80 करोड़ रुपये के 128 प्रस्ताव पास
नगर पालिका की बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों को लेकर हंगामा-विरोध हुआ। सभासदों ने कंपनी बाग से पेड़ कटान, आवारा कुत्तों के विरुद्ध कार्रवाई के अलावा लाइट खरीदारी पर सवाल उठाए। कहा कि व्यवस्थाएं लापरवाही की भेंट चढ़ रही हैं। हंगामा होने पर पालिकाध्यक्ष ने हस्तक्षेप कर सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। विरोध के बीच 80 करोड़ रुपये से बिजली-पानी एवं सड़क के 128 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सोमवार को नगर पालिका के सभागार में पूर्वाह्न 11:10 बजे बोर्ड बैठक आरंभ की गई। सदन सचिव एवं अधिशासी अधिकारी डा. प्रज्ञा सिंह ने एजेंडा पढ़ा और बिंदुवार मुद्दे रखे।
