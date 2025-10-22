दुकानों में लगी भीषण आग, मची अफरातफरी, अवैध गैस रिफिलिंग का हो रहा था कारोबार, मुजफ्फरनगर में सो रहे थे जिम्मेदार
Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर में दुकानों में भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई। जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। दमकल विभाग को सूचना दी गई। विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। गनीमत रही कि गैस सिलेंडरों ने आग नहीं पकड़ी।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शहर के अंसारी रोड पर पुरानी घास मंडी स्थित तीन दुकानों में आग लग गई। दमकल विभाग ने लगभग ढाई घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया। एक दुकान के भीतर से 21 छोटे गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं। गनीमत रही कि सिलेंडर तक आग नहीं पहुंची, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ कि तीनों दुकानों में गैस चूल्हा मरम्मत के साथ अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा था।
शहर के पुरानी घास मंडी निवासी अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल हक ने घास मंडी में अस्पताल चौराहा के निकट गैस चूल्हा मरम्मत समेत कूकर इत्यादि मरम्मत की दुकान कर रखी थी। कादिर ने यहां पर तीन दुकानों में कारोबार कर रखा है। मंगलवार देर रात लगभग 12 बजे एक दुकान से धुआं निकलता देख लोगों ने शोर मचा दिया। मौके पर भीड़ एकत्र हो गई। पहले लोगों ने स्वयं आग बुझाने का प्रयास किया।
आग की लपटों को देखकर दमकल विभाग को सूचना दी गई। तत्काल ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य किया। एक दुकान में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। दूसरी दुकान से दमकल विभाग ने 21 छोटे गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। लगभग ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग के अधिकारी आरके यादव ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। गनीमत रही कि गैस सिलेंडरों ने आग नहीं पकड़ी थी, अन्यथा यहां पर विस्फोट होने की गति रोकना संभव नहीं था।
गैस रिफिलिंग की अनुमति कैसे मिली?
शहरभर में अवैध रूप से गैस रीफिलिंग का कारोबार करने की अनुमति किसने दे रखी है। आपूर्ति विभाग के अधिकारी इस मामले की ठोस जांच तक नहीं करते हैं। हाल ही में खालापार क्षेत्र में एक दुकान के भीतर 40 सिलेंडर बरामद किए गए थे, दुकानदार अवैध रूप से गैस रीफिलिंग कर रहा था। पुरानी घास मंडी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, इसके निकट ही सरकारी अस्पताल समेत प्राइवेट नर्सिंग होम भी हैं। दिन-रात अंसारी रोड, घास मंडी पर आवागमन रहता है। ऐसे गैस सिलेंडर आग पकड़ लेते तो बड़ा हादसा हो सकता था।
