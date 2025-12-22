UP News: तेल के गोदाम में भीषण आग, मची अफरातफरी... लोगों ने सुनी तेज धमाकों की आवाज, आसमान में धुएं का गुबार
मुजफ्फरनगर के चरथावल रोड पर स्थित एक तेल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरातफरी मच गई और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। दमकल ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। नगर कोतवाली क्षेत्र के चरथावल रोड पर स्थित एक तेल के गोदाम में सोमवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में लपटों ने विकराल रूप ले लिया और काले धुएं का गुबार आसमान में काफी दूर तक दिखाई देने लगा। आग की ऊंची-ऊंची लपटें गोदाम के बाहर निकलती रहीं, जिससे पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई।
चरथावल रोड पर खालापार क्षेत्र में रहने वाले फरमान, हाजी साकिब और पिंटू का तेल का गोदाम है। सोमवार को दोपहर लगभग साढ़े 11 बजे अचानक गोदाम से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग लग गई। गोदाम से तेज धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दीं, जिससे आसपास के लोग सहम गए।
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। गोदाम में तेल और ज्वलनशील सामग्री अधिक मात्रा में होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग की तीव्रता को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई। एहतियातन गोदाम के पास मौजूद लोगों को सुरक्षित दूरी पर हटाया गया।
धुएं के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। दमकल कर्मियों ने लगातार पानी और फोम का इस्तेमाल कर आग को सीमित करने की कोशिश की।फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। वास्तविक कारण जांच के बाद ही सामने आएगा। इस घटना में किसी के हताहत होने की तत्काल सूचना नहीं है, लेकिन गोदाम में रखा लाखों रुपये का तेल और अन्य सामान जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है।
प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आग पर काबू पाने के बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा और मामले की विस्तृत जांच की जाएगी।
वहीं, जिला पंचायत सदस्य अमरकांत ने बताया कि यह गोदाम अवैध रूप से चल रहा है। इससे पहले भी दो बार छापेमारी की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ लगातार आसपास के लोग भी शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। लगभग एक साल पहले इसके बगल के गोदाम में भी आग लगी थी, जिसमें पुलिसकर्मी और गोदाम कर्मी भी झुलस गए थे।
