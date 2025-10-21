सूदखोरों से परेशान युवक ने खाया जहर, मौत, 50,000 उधार लेने पर 70,000 लौटाए, फिर भी एक लाख की हो रही थी मांग

संवाद सहयोगी, जागरण, खतौली (मुजफ्फरनगर)। सूदखोरों की प्रताड़ना और धमकियों से त्रस्त युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक के पिता ने सूदखोर समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

कस्बे के मुहल्ला इस्लामनगर निवासी अजीम ने बताया कि आवास-विकास कालोनी निवासी रोशन दीक्षित ब्याज पर पैसे उधार देता है। उसका 25 वर्षीय पुत्र मुबस्सिर मजदूरी करता था। मुबस्सिर ने एक वर्ष पूर्व रोशन से 50 हजार रुपये उधार लिए थे और ब्याज सहित 70 हजार रुपये चुका दिए थे। इसके बावजूद रोशन ने ब्याज पर ब्याज लगाकर मुबस्सिर पर एक लाख रुपये की बकायादारी बना दी थी। आरोप है कि रोशन आए दिन मुबस्सिर को धमकाता और मानसिक उत्पीड़न करता था।

सोमवार को रोशन ने अपने मुनीम पंकज को मुबस्सिर के घर भेजा। पंकज उसको बाइक पर बैठाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले गया, जहां रोशन, पंकज और चेतन ने मुबस्सिर को बुरी तरह से बेइज्जत किया। बताया गया कि सोमवार दोपहर लगभग ढाई बजे मुबस्सिर ने एक लाख रुपये की मांग और प्रताड़ना से तंग होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे निजी नर्सिंग होम ले जाया गया, लेकिन गंभीर हालत के कारण उसे बेगराजपुर स्थित मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अपराह्न लगभग चार बजे उसकी मृत्यु हो गई। मुबस्सिर के परिवार में पत्नी व तीन बच्चे हैं।

सीओ खतौली राम आशीष यादव ने बताया कि अजीम की तहरीर पर आरोपित रोशन दीक्षित, पंकज व चेतन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस टीम आरोपितों की धरपकड़ के लिए सक्रिय है। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद मुबस्सिर का शव घर आया, तो परिवार में कोहराम मच गया।

नगर पालिका चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू के साथ स्वजन ने खतौली थाने पहुंचकर आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इंस्पेक्टर दिनेशचंद्र बघेल ने पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।