Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'पत्नी और सास-ससुर ने कर दिया तंग, मेरी बस इतनी ही जिंदगी थी,' शादी के दो माह बाद युवक ने की आत्महत्या, वीडियो वायरल

    By Anand Prakash Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:01 PM (IST)

    Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में एक युवक ने शादी के दो महीने बाद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले बनाए वीडियो में उसने पत्नी और सास-ससुर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। स्वजन ने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जिसके चलते युवक ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शादी के दो माह बाद युवक ने की आत्महत्या (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण. चरथावल, (मुजफ्फरनगर)। शादी के दो महीने बाद ही युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इस कदम को उठाने से पहले उसने वीडियो बनाया। इसमें कहा, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूं, पत्नी व सास-ससुर की रोजाना प्रताड़ना झेल नहीं पा रहा हूं, मेरी बस इतनी ही जिंदगी थी, मेरे घरवालों का ख्याल रखना, मुझे माफ कर देना मेरे परिवार वालों। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    arif 650

    कस्बा चरथावल के मुहल्ला मुर्दापट्टी निवासी सरताज के 30 वर्षीय पुत्र आरिफ का पहली पत्नी से छह वर्ष पूर्व तलाक हो गया था। दो महीना पहले 17 अगस्त को ही मुजफ्फरनगर के मुहल्ला सरवट निवासी फरहीन से उसका दूसरा निकाह हुआ।
    स्वजन ने बताया कि किसी बात को लेकर पत्नी व ससुराल से आरिफ का विवाद चल रहा था। इसी के चलते आरिफ ने मंगलवार की शाम को जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे बेगराजपुर स्थित मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज के अस्पताल ले गए। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
    स्वजन का कहना है कि ससुराल वालों के उत्पीड़न के कारण आरिफ आत्महत्या करने के लिए विवश हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बुधवार दोपहर बाद उसका शव स्वजन को सौंप दिया। थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    तीन बेटियों संग मायके में रह रही महिला, ससुरालियों पर घर से निकालने का आरोप

    संवाद सूत्र, भोपा (मुजफ्फरनगर)। भोपा थाना क्षेत्र के गांव रहकड़ा निवासी शाजिया ने दी तहरीर में बताया कि उसकी ससुराल दिल्ली के भजनपुरा में है। आरोप है कि ससुरालजन उसके पति को उसके खिलाफ उकसाते हैं। ससुरालजन ने उस पर झूठे आरोप लगाकर करीब सात माह पहले घर से बाहर निकाल दिया था।
    ससुराल पक्ष ने उसके हिस्से की संपत्ति भी बेच दी है। सात माह से वह अपनी तीन बेटियों के साथ अपने मायके ग्राम रहकडा में रह रही है। पीड़िता ने बताया कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार है और अंतिम समय में पत्नी व बच्चों से मिलना चाहता है, परंतु ससुराल पक्ष उसे मिलने नहीं दे रहा। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।