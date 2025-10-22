'पत्नी और सास-ससुर ने कर दिया तंग, मेरी बस इतनी ही जिंदगी थी,' शादी के दो माह बाद युवक ने की आत्महत्या, वीडियो वायरल
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में एक युवक ने शादी के दो महीने बाद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले बनाए वीडियो में उसने पत्नी और सास-ससुर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। स्वजन ने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जिसके चलते युवक ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जागरण. चरथावल, (मुजफ्फरनगर)। शादी के दो महीने बाद ही युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इस कदम को उठाने से पहले उसने वीडियो बनाया। इसमें कहा, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूं, पत्नी व सास-ससुर की रोजाना प्रताड़ना झेल नहीं पा रहा हूं, मेरी बस इतनी ही जिंदगी थी, मेरे घरवालों का ख्याल रखना, मुझे माफ कर देना मेरे परिवार वालों। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
कस्बा चरथावल के मुहल्ला मुर्दापट्टी निवासी सरताज के 30 वर्षीय पुत्र आरिफ का पहली पत्नी से छह वर्ष पूर्व तलाक हो गया था। दो महीना पहले 17 अगस्त को ही मुजफ्फरनगर के मुहल्ला सरवट निवासी फरहीन से उसका दूसरा निकाह हुआ।
स्वजन ने बताया कि किसी बात को लेकर पत्नी व ससुराल से आरिफ का विवाद चल रहा था। इसी के चलते आरिफ ने मंगलवार की शाम को जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे बेगराजपुर स्थित मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज के अस्पताल ले गए। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
स्वजन का कहना है कि ससुराल वालों के उत्पीड़न के कारण आरिफ आत्महत्या करने के लिए विवश हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बुधवार दोपहर बाद उसका शव स्वजन को सौंप दिया। थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
तीन बेटियों संग मायके में रह रही महिला, ससुरालियों पर घर से निकालने का आरोप
संवाद सूत्र, भोपा (मुजफ्फरनगर)। भोपा थाना क्षेत्र के गांव रहकड़ा निवासी शाजिया ने दी तहरीर में बताया कि उसकी ससुराल दिल्ली के भजनपुरा में है। आरोप है कि ससुरालजन उसके पति को उसके खिलाफ उकसाते हैं। ससुरालजन ने उस पर झूठे आरोप लगाकर करीब सात माह पहले घर से बाहर निकाल दिया था।
ससुराल पक्ष ने उसके हिस्से की संपत्ति भी बेच दी है। सात माह से वह अपनी तीन बेटियों के साथ अपने मायके ग्राम रहकडा में रह रही है। पीड़िता ने बताया कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार है और अंतिम समय में पत्नी व बच्चों से मिलना चाहता है, परंतु ससुराल पक्ष उसे मिलने नहीं दे रहा। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।