    आन डिमांड सप्लाई करते थे मौत का सामान, मुजफ्फरनगर पुलिस ने इनामी बदमाश समेत तीन को किया गिरफ्तार 

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:02 PM (IST)

    Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दस हजार के इनामी बदमाश समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई पिस्टल, तमंचे और कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि गिरोह सस्ते दामों पर हथियार खरीदकर महंगे दामों पर बेचता था। 

    मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में पकड़े गए आरोपितों के बारे में जानकारी देते एसएसपी। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। मुंगेर की पिस्टल समेत अन्य अवैध असलहा की खरीद-फरोख्त करने वाले गिरोह का शाहपुर थाना पुलिस ने राजफाश किया है। 10 हजार के इनामी समेत तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पांच पिस्टल, 10 तमंचे, मस्कट, 34 कारतूस बरामद किए हैं। गिरोह के तीन और बदमाश फरार हैं। गिरफ्तार तीनों बदमाश हरिद्वार निवासी हैं।
    एसएसपी संजय कुमा वर्मा ने प्रेसवार्ता में बताया कि मंगलवार सुबह लगभग चार बजे पुलिस को सूचना मिली कि वहलना-पीनना मार्ग पर स्थित मीरापुर बाईपास के निकट कुछ लोग अवैध असलहा की सप्लाई करने के लिए घूम रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबंदी की और 10 हजार रुपये के इनामी व गिरोह का सरगना तसव्वर निवासी ग्राम निरंजनपुर थाना लक्सर व हाल पता ग्राम दोडवसी थाना पथरी जनपद हरिद्वार, अरमान व इकरार निवासीगण ग्राम सुल्तानपुर थाना लक्सर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड को गिरफ्तार किया है।
    तसव्वर पर थाना रानीपुर हरिद्वार, थाना पुरकाजी, थाना भोपा में पहले भी आर्म्स एक्ट व डकैती के तीन मुकदमें दर्ज हैं। जबकि अरमान दस महीने पहले ही बलात्कार के मामले में जेल से बाहर आया है। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है, जिसके माध्यम से वह अवैध शस्त्रों का क्रय-विक्रय करते हैं। 
    असलहा को सस्ते दामों में खरीदकर, मांग के आधार पर ऊंचे दामों पर सप्लाई करते हैं। गिरोह के बदमाशों को पहले भोपा व शाहपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है।
    एसएसपी ने बताया कि चार अगस्त को थाना भोपा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्रों की खरीद-फरोख्त करने वाले गिरोह का राजफाश करते हुए मुठभेड़ के दौरान 14 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में तसव्वर वांछित चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया था। इस गिरोह पर गैंग्स्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। थाना शाहपुर पुलिस टीम को सराहनीय कार्य के लिए एसएसपी ने 15 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है। प्रेस वार्ता में एसपी देहात आदित्य बंसल, सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह, थानाध्यक्ष मोहित चौधरी मौजूद रहे।

    ढाई माह में बरामद किए 87 असलहा

    एसएसपी ने बताया कि जनपद की पुलिस ने इन ढाई महीनों में अवैध असलहा की खरीद-फरोख्त करने वाले गिरोह की कमर तोड़ने का काम किया है। विभिन्न थानों की पुलिस ने अवैध असलहा के साथ बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ढ़ाई माह में 87 असलहा बरामद किया गया। इनमें 24 पिस्टल, सात मस्कट व राइफल समेत अन्य असलहा शामिल हैं।