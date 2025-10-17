Muzaffarnagar: घर में घुसकर राशन डीलर के पुत्र पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, गांव कुटबी में दहशत
Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर के कुटबी गांव में राशन डीलर के बेटे पर हमला हुआ। बदमाशों ने फायरिंग कर दी। ग्रामीणों के आने पर आरोपित गाड़ियां छोड़कर भाग गए। पुलिस ने गाड़ियां जब्त कर ली हैं। पीड़ित ने नामजद सहित कई अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कराया है। मामला प्रधानी चुनाव और पारिवारिक रंजिश का बताया जा रहा है।
संवाद सूत्र, जागरण, शाहपुर (मुजफ्फरनगर)। गांव कुटबी में राशन डीलर के पुत्र पर जानलेवा हमले की नीयत से बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ग्रामीणों के एकत्र होने और घेराबंदी पर अपने चार वाहनों को छोड़कर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लिया। पीड़ित ने गांव के दो नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला प्रधानी के चुनाव व पारिवारिक रंजिश का है।
यह है मामला
गांव कुटबी निवासी मोहित उर्फ मोनू का दावा है कि वह प्रधान पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। मोहित की मां के नाम राशन की दुकान है, जिसका संचालन मोहित ही कर रहा है। गुरुवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे मोहित अपने घर पर एक साथी के साथ बैठा था। तभी अलग-अलग वाहनों से आए हथियारबंद बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। मोहित ने कमरे में घुसकर जान बचाई। शोर सुनकर ग्रामीण एकत्र हुए तो मोटर साइकिल व तीन कार छोड़कर बदमाश फरार हो गए। कुछ वाहन साथ ले गए।
पुलिस ने मौके से महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा केयूवी व वैगनआर कार तथा एक बुलेट मोटरसाइकिल कब्जे में ले ले ली और थाने ले आई। पीड़ित मोहित ने मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें बताया कि गांव के ही रवि उर्फ गुड्डू व दीपक उर्फ बंटू उनके साथ चुनावी व पारिवारिक रंजिश रखते हैं। आरोपितों ने गुरुवार को अपने 15 अज्ञात साथियों के साथ फायरिंग की थी। फायरिंग करने पहुंचे बदमाश सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं। इसका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
एक कार पर भाकियू का झंडा
बरामद की गई एक कार पर भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगा है। उसके फ्रंट मिरर पर लिखा है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, ब्लाक संगठन सलाहकार बघरा एवं प्रभारी कुटबी-कुटबा। इस गाड़ी का पंजीकरण मुजफ्फरनगर एआरटीओ कार्यालय में है। बोलेरो मेरठ एआरटीओ कार्यालय में पंजीकृत है। वैगनआर पर नंबर प्लेट नहीं लगी है।
एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि फायरिंग करने के मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी को पुलिस टीम गठित की गई है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
