Muzaffarnagar News : पुलिस चौकी से चंद कदम दूर दो गुटों में संघर्ष, युवक को चाकू घोंपा

संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। शहर के शिवचौक पर पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर एसडी मार्केट के बाहर युवकों के दो गुटों में मारपीट हो गई। एक पक्ष के तीन युवकों पर चाकू से हमला किया गया। एक युवक पेट में चाकू लगने से गंभीर घायल हो गया। उसे मेरठ स्थित मेडिकल कालेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खालापार थाना क्षेत्र के मीनाक्षी चौक के निकट बाग प्यारे लाल वाली गली में रहने वाला 22 वर्षीय राजा पुत्र अजय शर्मा आबकारी चौकी से चंद कदमों की दूरी पर एसडी मार्केट में कपड़ों की दुकान पर काम करता है।

आरोप है कि शुक्रवार देर रात थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के कच्ची सड़क निवासी सागर पाल अपने साथियों के साथ आया और उसके साथ बदसलूकी करने लगा। इस पर राजा ने अपने भाई कार्तिक व उसके दोस्त शिवा को बुला लिया। सागर ने अपने साथियों के साथ मिलकर तीनों पर चाकू से हमला बोल दिया और राजा के पेट में चाकू से वार कर दिया। उसके भाई के कार्तिक के हाथ में चाकू से वार किया। राजा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया।

आरोपित मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। राजा को गंभीर हालत के चलते मेरठ स्थित मेडिकल कालेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां उसका उपचार जारी है। मालूम चला है कि पांच दिन पूर्व राजा और सागर पाल में बहुस हुई थी, उसी को लेकर रंजिश बनी हुई थी।