शादी के नाम पर लगातार करता रहा महिला का शोषण, होटल में देह व्यापार में धकेलने की दी धमकी और फिर...

संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की महिला ने बागपत निवासी युवक पर शादी के नाम पर शोषण करने का आरोप लगाया। आरोपित द्वारा मारपीट करने व देह व्यापार से जोड़ने की धमकी दी। आरोपित के खिलाफ नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया।

पीड़िता ने बताया कि उसका विवाह वर्ष 2015 में हुआ था, जो आपसी सहमति से समाप्त हो गया। इसके बाद उसकी पहचान अरुण निवासी बागपत से हुई। अरुण ने खुद को जानसठ रोड स्थित एक होटल का संचालक बताया। कुछ समय बाद आरोपित ने विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे बच्चों के भविष्य और पालन-पोषण को देखते हुए पीड़िता ने स्वीकार कर लिया।

आरोप है कि वर्ष 2024 में दोनों ने हिंदू रीति-रिवाज से मंदिर में विवाह किया और साथ रहने लगे। आरोप है कि इसी दौरान आरोपित ने उससे लगातार शारीरिक संबंध बनाए। वह उसे अपने बताए गए होटल में भी बुलाता था और लगभग डेढ़ साल तक दोनों के बीच पति-पत्नी जैसे संबंध रहे। बाद में आरोपित ने उसे छोड़ने की बात कही और पीड़िता व उसके बच्चों के साथ मारपीट और गाली-गलौज की।

पीड़िता का कहना है कि विवाद सुलझाने की कोशिश करने पर आरोपित ने महिला को अपमानित करते हुए आपत्तिजनक बातें कहीं। उसे होटल में देह व्यापार से जोड़ने तक की बात कही। एसएसपी के आदेश पर नई मंडी कोतवाली में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा का कहना है कि जांच की जा रही है।