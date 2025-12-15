आपरेशन पहचान से बदमाशों की डिजिटल घेराबंदी, एक क्लिक से खुलेगा पूरा चिट्ठा

संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। बदमाशों पर नजर रखने की व्यवस्था डिजिटल हुई है। सहारनपुर रेंज के तीनों जनपदों में सक्रिय 25586 अपराधियों का विस्तृत रिकार्ड आपरेशन पहचान एप्लिकेशन के माध्यम से एक साझा प्लेटफार्म पर दर्ज किया गया है। यहां बदमाशों की डिजिटल कुंडली तैयार की गई। सत्यापन से लेकर आपराधिक इतिहास तक की जानकारी अब पुलिस के पास आनलाइन उपलब्ध है, यहीं अब एक क्लिक करते ही अपराधी का पूरा इतिहास पुलिस के सामने होगा।

आपरेशन पहचान के तहत मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर जनपद के 25 हजार 586 अपराधियों में से अब तक 21 हजार 192 का सत्यापन पूरा कर लिया गया है, जबकि 4394 अपराधियों का सत्यापन अभी प्रक्रियाधीन है। आपरेशन पहचान एप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अपराधी की पूरी कुंडली डिजिटल रूप में उपलब्ध है। किसी भी अपराधी के खिलाफ दर्ज मुकदमों के साथ उसके रिश्तेदारों, जमानतदारों और शरणदाताओं तक की जानकारी एक क्लिक में सामने आ जाएगी।

पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायाण प्रजापत का कहना है कि सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह आनलाइन और जवाबदेह बनाया गया है, जिसमें सत्यापन करने वाले उप निरीक्षक या पुलिस कर्मी को मौके से अपनी फोटो अपलोड करनी अनिवार्य है। इससे फर्जी या लापरवाह सत्यापन की संभावना लगभग समाप्त हो गई है।