आपरेशन पहचान से बदमाशों की डिजिटल घेराबंदी, एक क्लिक से खुलेगा पूरा चिट्ठा
सहारनपुर रेंज के तीनों जनपदों में बदमाशों पर नजर रखने की व्यवस्था डिजिटल हो गई है। 'आपरेशन पहचान' एप के माध्यम से 25586 अपराधियों का रिकार्ड दर्ज किया ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। बदमाशों पर नजर रखने की व्यवस्था डिजिटल हुई है। सहारनपुर रेंज के तीनों जनपदों में सक्रिय 25586 अपराधियों का विस्तृत रिकार्ड आपरेशन पहचान एप्लिकेशन के माध्यम से एक साझा प्लेटफार्म पर दर्ज किया गया है। यहां बदमाशों की डिजिटल कुंडली तैयार की गई। सत्यापन से लेकर आपराधिक इतिहास तक की जानकारी अब पुलिस के पास आनलाइन उपलब्ध है, यहीं अब एक क्लिक करते ही अपराधी का पूरा इतिहास पुलिस के सामने होगा।
आपरेशन पहचान के तहत मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर जनपद के 25 हजार 586 अपराधियों में से अब तक 21 हजार 192 का सत्यापन पूरा कर लिया गया है, जबकि 4394 अपराधियों का सत्यापन अभी प्रक्रियाधीन है। आपरेशन पहचान एप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अपराधी की पूरी कुंडली डिजिटल रूप में उपलब्ध है। किसी भी अपराधी के खिलाफ दर्ज मुकदमों के साथ उसके रिश्तेदारों, जमानतदारों और शरणदाताओं तक की जानकारी एक क्लिक में सामने आ जाएगी।
पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायाण प्रजापत का कहना है कि सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह आनलाइन और जवाबदेह बनाया गया है, जिसमें सत्यापन करने वाले उप निरीक्षक या पुलिस कर्मी को मौके से अपनी फोटो अपलोड करनी अनिवार्य है। इससे फर्जी या लापरवाह सत्यापन की संभावना लगभग समाप्त हो गई है।
आंकड़ों पर नजर डालें तो आपरेशन पहचान के तहत विभिन्न श्रेणियों में अपराधियों का वर्गीकरण किया गया है।
- टाप-10 अपराधियों की संख्या 415 है, जिनमें से 403 का सत्यापन पूरा हो चुका है और 12 लंबित हैं।
- गौवध व तस्करी से जुड़े अपराधियों की संख्या 4,645 है, जिनमें 4,164 सत्यापित और 481 लंबित हैं।
- लूट व डकैती के मामलों में 4,538 अपराधी चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 3,729 का सत्यापन हो चुका है।
- हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की संख्या 3,723 है, जिनमें 3,570 सत्यापित और 153 लंबित हैं।
- गैंगस्टर श्रेणी में 2,612 अपराधी दर्ज हैं, जिनमें 2,188 का सत्यापन पूरा किया गया है।
- वांछित व पुरस्कार घोषित अपराधियों की संख्या 485 है, जिनमें से 442 का सत्यापन हो चुका है।
- नकबजनी के मामलों में 1,608 अपराधी, वाहन चोरी में 2,224 और अन्य चोरी के मामलों में 5,362 अपराधी एप में दर्ज हैं।
- मादक पदार्थ व तस्करी (एनडीपीएस) से जुड़े अपराधियों की संख्या 3,651 है, जबकि अवैध शस्त्र व तस्करी के मामलों में 773 अपराधी चिन्हित किए गए हैं।
एसपी सिटी ने बताया कि अवैध शस्त्र के मामलों में बड़ी संख्या में सत्यापन अभी लंबित है, जिस पर पुलिस का विशेष फोकस है।
