दिल्ली–देहरादून हाईवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर; इस पर सवार युवक को 100 मीटर तक घसीटा, मौत

संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली–दून हाईवे स्थित बिलासपुर कट पर मंगलवार को एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार रोड़ी–बजरी से लदे ट्रक ने बाइक में टक्कर मारने के बाद युवक को करीब 100 मीटर तक घसीट दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने मंसूरपुर क्षेत्र से पकड़ लिया।

नई मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश शर्मा ने बताया कि 32 वर्षीय इरशाद पुत्र निसार निवासी शेरनगर दिहाड़ी मजदूरी करते थे। मंगलवार सुबह वह रोज की तरह अपनी बाइक से कूकड़ा मंडी के लिए निकले थे। जैसे ही वह दिल्ली–दून हाइवे पर स्थित बिलासपुर कट पर पहुंचे तो हरिद्वार से मेरठ की ओर जा रहे ट्रक ने उनकी बाइक को साइड से टक्कर मार दी।

ट्रक की चपेट में आने से इरशाद सड़क पर गिर पड़े, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका और उन्हें करीब सौ मीटर तक घसीटते हुए ले गए। हादसा इतना भीषण था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर नई मंडी कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू की। कुछ देर बाद चालक व ट्रक को मंसूरपुर क्षेत्र से हिरासत में लिया। इरशाद के घर में उसकी मौत की खबर पहुंचते ही कोहराम मच गया। हादसे में मृतक की पत्नी और तीन छोटे बच्चों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिता निसार रेहड़े पर सब्जी और फल बेचकर परिवार का गुजर-बसर करते हैं। बेटे की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।