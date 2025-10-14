Language
    दिल्ली–देहरादून हाईवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर; इस पर सवार युवक को 100 मीटर तक घसीटा, मौत

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:39 PM (IST)

    muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू की। बाद में पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। 

    मुजफ्फरनगर में हादसे के बाद मौके पर पड़ी बाइक, इरशाद का फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली–दून हाईवे स्थित बिलासपुर कट पर मंगलवार को एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार रोड़ी–बजरी से लदे ट्रक ने बाइक में टक्कर मारने के बाद युवक को करीब 100 मीटर तक घसीट दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने मंसूरपुर क्षेत्र से पकड़ लिया।
    नई मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश शर्मा ने बताया कि 32 वर्षीय इरशाद पुत्र निसार निवासी शेरनगर दिहाड़ी मजदूरी करते थे। मंगलवार सुबह वह रोज की तरह अपनी बाइक से कूकड़ा मंडी के लिए निकले थे। जैसे ही वह दिल्ली–दून हाइवे पर स्थित बिलासपुर कट पर पहुंचे तो हरिद्वार से मेरठ की ओर जा रहे ट्रक ने उनकी बाइक को साइड से टक्कर मार दी।
    ट्रक की चपेट में आने से इरशाद सड़क पर गिर पड़े, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका और उन्हें करीब सौ मीटर तक घसीटते हुए ले गए। हादसा इतना भीषण था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर नई मंडी कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू की। कुछ देर बाद चालक व ट्रक को मंसूरपुर क्षेत्र से हिरासत में लिया। इरशाद के घर में उसकी मौत की खबर पहुंचते ही कोहराम मच गया। हादसे में मृतक की पत्नी और तीन छोटे बच्चों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिता निसार रेहड़े पर सब्जी और फल बेचकर परिवार का गुजर-बसर करते हैं। बेटे की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

    चार्जिंग के दौरान ई-रिक्शा की बैट्री फटी, मची अफरातफरी

    संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के कूकड़ा मंडी में बाबूराम गेट के पास खड़ी एक ई-रिक्शा की बैट्री चार्जिंग के दौरान अचानक फट गई। धमाके के साथ उठी लपटों ने ई-रिक्शा को अपनी आगोश में ले लिया, जिससे वह धूं-धूंकर जलने लगी। पास में सो रहे चौकीदार ईश्वर बाल-बाल बचे। यह घटना अमित गोयल की कनफेक्शनरी के पास हुई, जहां दो ई-रिक्शा और एक पिकअप खड़ी थी। रात में एक ई-रिक्शा चार्ज हो रही थी, तभी बैट्री में ब्लास्ट हुआ। धमाके से चौकीदार ईश्वर घबरा कर जाग गए और आग की चिंगारी उनकी मच्छरदानी में लग गई। उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई।