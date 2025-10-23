रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 20 लाख ठगे, फर्जी नियुक्ति पत्र सौंपा, मुजफ्फरनगर में मुकदमा दर्ज

संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवक से 19.50 लाख रुपये ठग लिए गए। इतना ही नहीं गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई और जन से मारने की धमकी भी दी। नई मंडी कोतवाली में न्यायालय के आदेश पर एक नामजद व तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के दक्षिणी सिविल लाइन में रहने वाले अश्वनी पंवार न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल कर आरोप लगाया कि उदयवीर सिंह उर्फ काला निवासी गांव कुकड़ा थाना नईमंडी ने खुद को रेलवे विभाग में संपर्क वाला बताकर उसके पिता को विश्वास दिलाया कि वह अश्वनी की नौकरी रेलवे में लगवा सकता है। इसके लिए लगभग 27 लाख रुपये खर्च आने की बात कही।

उसकी बातों पर विश्वास करते हुए अश्वनी ने अपने पिता अजय कुमार, पुष्पेंद्र सिंह और यजुवेंद्र सिंह की मौजूदगी में 8 दिसंबर 2023 को उदयवीर के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से 19.50 लाख रुपये ट्रांसफर किए। आरोपित ने उसकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाणपत्रों की प्रतियां लेकर कहा कि तीन–चार माह में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा।

कुछ महीने बाद आरोपित उसे डीआरएम कार्यालय नई दिल्ली ले गया और अंदर जाकर बताया कि साहब छुट्टी पर हैं। बाद में जुलाई 2025 में उसने अश्वनी को एक फर्जी नियुक्ति पत्र सौंपा।

जब पीड़ित युवक उस पत्र को लेकर रेलवे विभाग नई दिल्ली पहुंचा तो अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई पत्र विभाग की ओर से जारी ही नहीं हुआ।

सच्चाई सामने आने पर पीड़ित ने अपने पिता के साथ 17 अगस्त 2025 को आरोपित के घर जाकर रुपये लौटाने की मांग की। आरोप है कि उदयवीर सिंह ने गाली-गलौज करते हुए अपने साथियों संग अश्वनी से मारपीट की और उसकी जेब में रखे पांच हजार रुपये भी छीन लिए। विरोध करने पर आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया।

अश्वनी ने बताया कि उसने 20 अगस्त को एसएसपी से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अब न्यायालय के आदेश पर थाना नईमंडी पुलिस ने उदयवीर सिंह उर्फ काला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। नई मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।