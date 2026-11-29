जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने शहर में जगह-जगह सड़कों को उखाड़ने पर सख्त नाराजगी जताई। साथ ही पीएम आवास की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई।

विकास भवन के सभागार में बैठक में कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य जनता को राहत पहुंचाना है, न कि उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगवाना। भवनों के नक्शे स्वीकृत करना प्राधिकरण की जिम्मेदारी है, जबकि नक्शे अनावश्यक रूप से लंबित रखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की गुणवत्ता बेहद खराब है।

पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है तथा निर्माण की गुणवत्ता इतनी खराब होने की शिकायतें मिल रही हैं कि दीवारों में कील ठोकने पर रेत निकलता है। जल निगम पानी की टंकियों एवं पाइपलाइन संबंधी कार्यों के लिए जिन सड़कों को खोदा गया है, उनकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई।

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी एवं सहायक अभियंता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आखिर एक ही सड़क को कितनी बार बनाया जाएगा और कितनी बार खोदा जाएगा। कभी बिजली के तारों और खंभों के नाम पर, तो कभी गैस पाइपलाइन के नाम पर नई बनी सड़कों को दोबारा खोद दिया जाता है। यह अनुचित है।