    पत्नी की ये वाली बात जानकर पति पहुंचा यमुना किनारे, चार बच्चों संग लगा दी छलांग; सर्च अभियान शुरू

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:01 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में एक दुखद घटना घटी जहाँ सलमान नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ विवाद के बाद अपने चार बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी। घटना शुक्रवार दोपहर को हुई और जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन ने तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया। गोताखोरों की मदद से नदी में खोजबीन जारी है वहीं यमुना तट पर भारी भीड़ जमा हो गई है।

    पत्नी से विवाद के बाद पिता ने चार बच्चों संग यमुना में लगाई छलांग।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नगर के मुहल्ला निवासी 38 वर्षीय सलमान का पत्नी संग विवाद होने पर पीड़ित ने चार बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी। एक व्यक्ति व चार बच्चों के यमुना में डूबने की सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं नदी में सर्च अभियान चलाया गया। नगरवासियों का यमुना तट पर भारी जनसमूह एकत्रित हो रहा हैं।

    गत शुक्रवार दोपहर लगभग 12 बजे नगर के मुहल्ला अफगानान हाल निवासी खेल कलां सलमान पुत्र सफीक टैक्सी चालक अपनी बारह वर्षीया बेटी महक, पांच वर्षीया शिफा, आठ माह की मासूम इनायशा व तीन वर्षीय बेटे आयान के साथ यमुना नदी पर पहुंचा।

    जिसके बाद उसने अपनी तीन लड़कियों व एक बेटे के साथ पुल से नदी में छलांग लगा दी। पीड़ित ने हादसे से पूर्व वीडियो में कहा कि उसकी पत्नी का किसी के अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा हैं। जिसकी वजह से वह गत सात माह से परेशान हैं।

    घटना का जिम्मेवार पत्नी व उसके प्रेमी को ठहराया। वहीं गुलिस्ता ने बताया कि गत शुक्रवार की प्रातः भाई सलभान बच्चों को साथ लेकर घर से निकला था। दोपहर में उसने एक वीडियो भेजा था। लेकिन वे उसे ठीक से देख नहीं पाई।

    वीडियो से खुला राज, मचा हड़कंप

    शनिवार को स्वजन ने वीडियो का संज्ञान लिया जिसके बाद घटना का राजफाश हुआ। स्वजन व मुहल्ले के लोग यमुना पुल पर पहुंचे। वहीं हादसे की जानकारी मिलने पर एसडीएम निधि भारद्वाज व सीओ श्याम सिंह मौके पर पहुंचे। वहीं गोताखोरों की टीम को निर्देश देते हुए सर्च अभियान शुरू कराया।

    घाट पर जुटी सैकड़ों की भीड़

    एक पिता अपने चार बच्चों के साथ यमुना नदी में डूबने की सूचना पर नगर के सैकड़ों लोगों की भीड़ नदी पर पहुंच गई। वहीं सभी यमुना नदी की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। इस दौरान पालिका अध्यक्ष शमशाद अंसारी, सभासद उम्मेद राणा व पूर्व सभासद मेहरबान अंसारी सहित जिम्मेदार लोग मौजूद हैं।