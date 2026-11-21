जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। इस बार गन्ने में मिठास कम है। अक्टूबर में अधिक बरसात के चलते फसल में पानी भरा रहा। गन्ने में चीनी की रिकवरी नौ प्रतिशत से कम रहने के कारण चीनी मिलों का सत्र देर से शुरू हुआ है। गन्ने से गुड़ की रिकवरी भी घटी है। पिछले साल नवंबर में एक कुंतल गन्ने से 12 किलो गुड़ बनता था, जबकि इस बार 10-11 किलो ही बन रहा है। हालांकि, गुड़ के दाम 65 रुपये प्रति किलो पहुंचने से कोल्हू संचालक मुनाफे में हैं।

कोल्हुओं का सीजन शुरू हुए एक माह हो चुका है, लेकिन गन्ने की कम मिठास संचालकों के लिए चिंता का विषय है। मिलों में चीनी की रिकवरी की तरह कोल्हुओं के मुनाफे पर गुड़ की रिकवरी का असर पड़ता है। नवंबर के मध्य तक गन्ने में मिठास बढ़ जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है।

संचालकों के अनुसार, पिछले वर्षों के मुकाबले गुड़ बनाने के लिए अधिक गन्ने की पेराई करनी पड़ रही है। उत्पादन कम होने से मांग बनी हुई है और गुड़ कारोबारी कोल्हुओं से ही गुड़ खरीद रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि इस बार उन्हें अब तक के सबसे अच्छे दाम मिल रहे हैं।