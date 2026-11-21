जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नगर के कुकड़ा चौराहे के पास देवलोक वेडिंग पार्टी रेस्टोरेंट के पास प्लास्टिक के कट्टों के बारदाने के गोदाम में पटाखे की चिंगारी से भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीम पांच फायर टैंकरों की मदद से मशक्कत कर रही है।

नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के कुकड़ा चौराहे के पास मनोज खंडेलवाल का वरदान का गोदाम है। बराबर में ही देवलोक और सामने मधुर मिलन के नाम से वेंकट हाल है। शनिवार सुबह के समय दुल्हन की विदाई पार्टी के दौरान सड़क पर कुछ बारातियों ने पटाखे जला दिए, उनकी चिंगारी से गोदाम में आग लग गई।

40 लाख रुपये के कट्टे रखे बताए जा रहे हैं सूचना पाकर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सुबह लगभग 6:30 बजे से आग लगी हुई है। दमकल विभाग टीम आग बुझाने के प्रयास कर रही है। गोदाम मालिक ने भारी नुकसान होना बताया है। गोदाम में 40 लाख से ज्यादा कट्टे रखे होना बताया जा रहा है।