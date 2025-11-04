प्रेमिका के पिता ने एक लाख रुपये की सुपारी देकर कराई थी युवक की हत्या...यूं हुआ मामले का राजफाश

संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। तीन दिन पहले गोली मारकर व चाकू से गोदकर की गई सौरभ उर्फ सोनू की हत्या मामले का ककरौली थाना पुलिस ने राजफाश कर दिया है। अलग-अलग मुठभेड़ के दौरान पिता-पुत्र समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया। गोली लगने से पांच आरोपित घायल हो गए। सौरभ की हत्या उसकी प्रेमिका के पिता ने एक लाख रुपये सुपारी देकर कराई थी। छह आरोपित सौरभ के ही गांव के रहने वाले है, जबकि एक आरोपित कूकड़ा नई मंडी का निवासी है। मुख्य आरोपित गांव में झोलाछाप डाक्टर है।

मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि गत एक नवंबर को ककरौली थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी फिरोजाबाद निवासी सौरभ उर्फ सोनू का चाकू से गोदा गया व गोली लगा शव खेत में पड़ा मिला था। उसके पिता कंवरपाल सिंह हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। सोमवार देररात पुलिस ने मलिकपुरा रजवाहे की पुलिया पर मेहरबान सिंह उर्फ वीर सिंह और अंशुल निवासीगण ग्राम खेड़ी फिरोजाबाद थाना ककरौली को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से दो तमंचे व कारतूस बरामद हुए। इनकी निशानदेही पर पिमोड़ा रजवाहा मार्ग पर काटका पुलिया के पास दानिश, मेहरबान का पुत्र वंश और अलीशान निवासीगण ग्राम खेड़ी फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया। यह भी गोली लगने से घायल हो गए। इनके कब्जे से पिस्टल व तमंचा, पांच मोबाइल फोन व बाइक बरामद की।

पूछताछ में प्रकाश में आए आरोपित पवन निवासी खेड़ी फिरोजाबाद व अक्षय निवासी हरीपुरम कूकड़ा थाना नई मंडी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पवन ने हत्या किए जाने के लिए असलहा उपलब्ध कराया था, जबकि उसके साथ अक्षय ने असलहा को छिपाया था। प्रेस वार्ता में एसपी देहात आदित्य बंसल, ककरौली थानाध्यक्ष जोगिंदर सिंह मौजूद रहे।



ऐसे बनाई थी योजना

आरोपित मेहरबान की बेटी से सौरभ उर्फ सोनू का प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसके चलते मेहरबान ने अपने बेटे वंश व उसके दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। मेहरबान ने दानिश को एक लाख रुपये हत्या की सुपारी दी। दानिश ने एक हजार रुपये की जरूरत होने का बहाना बनाकर सौरभ के पास दो दिन के लिए अपना फोन 13 सौ रुपये में गिरवी रख दिया था।

बाद में उसे रुपये देने की बात कहकर फोन करके गांव के बाहर तालाब पर बुलाया। जब सौरभ वहां पहुंचा तो उसने पार्टी करने के बहाने जौली गांव के मार्ग पर ले जाकर अपने साथियों समेत चाकू से उसके गले पर वार कर दिया। इसके बाद फायरिंग की और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी। घटना में प्रयुक्त तमंचा, पिस्टल व कारतूस 30 हजार रुपये में पवन से खरीदे थे।