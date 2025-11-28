हूटर बजाते फिल्मी स्टाइल में दौड़ा रहे थे काली स्कार्पियो, पुलिस ने रुकने को कहा तो नहीं माने...घेराबंदी हुई तब आए कब्जे में

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नगर कोतवाली पुलिस ने गुरुवार रात फिल्मी अंदाज में पुलिस व आम जनता को कुचलने का प्रयास कर भाग रही तेज रफ्तार काली स्कार्पियो को पीछा कर पकड़ लिया। गाड़ी पर भारतीय किसान यूनियन का झंडा और हूटर लगा था। स्कार्पियो सवार चारों युवक बिजनौर जिले के निवासी हैं, जिन्हें रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया।

गुरुवार को घटना देर शाम उस समय हुई जब पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत, थाना प्रभारी निरीक्षक बबलू सिंह वर्मा के साथ शिव चौक पर चेकिंग कर रहे थे। तभी झांसी की रानी चौक की ओर से बिजनौर नंबर की एक काली स्कार्पियो हूटर बजाते हुए तेजी से शिव चौक पर पहुंची। पुलिस ने रुकने का संकेत दिया, मगर कार में बैठे युवकों ने गाड़ी को और तेज कर दिया तथा पुलिस व आसपास मौजूद नागरिकों को जान से मारने की नीयत से वाहन को अस्पताल चौकी की ओर मोड़कर भाग निकले।