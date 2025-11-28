हूटर बजाते फिल्मी स्टाइल में दौड़ा रहे थे काली स्कार्पियो, पुलिस ने रुकने को कहा तो नहीं माने...घेराबंदी हुई तब आए कब्जे में
मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में भाग रही एक काली स्कार्पियो को पीछा करके पकड़ा। स्कार्पियो पर भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगा था और उसमें सवार चार युवक बिजनौर के रहने वाले थे। पुलिस चेकिंग के दौरान, युवकों ने रुकने के बजाय गाड़ी को और तेज कर दिया और भागने की कोशिश की। पुलिस ने घेराबंदी करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वाहन को सीज कर दिया।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नगर कोतवाली पुलिस ने गुरुवार रात फिल्मी अंदाज में पुलिस व आम जनता को कुचलने का प्रयास कर भाग रही तेज रफ्तार काली स्कार्पियो को पीछा कर पकड़ लिया। गाड़ी पर भारतीय किसान यूनियन का झंडा और हूटर लगा था। स्कार्पियो सवार चारों युवक बिजनौर जिले के निवासी हैं, जिन्हें रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया।
गुरुवार को घटना देर शाम उस समय हुई जब पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत, थाना प्रभारी निरीक्षक बबलू सिंह वर्मा के साथ शिव चौक पर चेकिंग कर रहे थे। तभी झांसी की रानी चौक की ओर से बिजनौर नंबर की एक काली स्कार्पियो हूटर बजाते हुए तेजी से शिव चौक पर पहुंची। पुलिस ने रुकने का संकेत दिया, मगर कार में बैठे युवकों ने गाड़ी को और तेज कर दिया तथा पुलिस व आसपास मौजूद नागरिकों को जान से मारने की नीयत से वाहन को अस्पताल चौकी की ओर मोड़कर भाग निकले।
तत्काल पुलिस टीम सक्रिय हुई और दौड़ाकर गाड़ी को जिला सरकारी अस्पताल के दूसरे गेट के पास घेराबंदी कर पकड़ लिया। चारों आरोपित कार चालक पुष्कर चौधरी निवासी सडियापुर, तरुण चौधरी निवासी स्वाहेडी, प्रियांशु चौधरी निवासी बधावा हल्दौर और वंश चौधरी निवासी स्वाहेडी जनपद बिजनौर को मौके पर दबोच लिया गया। पुलिस ने वाहन को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज़ कर दिया। इनके खिलाफ नगर कोतवाली में हत्या का प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। चारों युवक शराब के नशे में थे। आरोपित प्रियांशु के खिलाफ पहले भी आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज है।
