मुजफ्फरनगर में गैंग्स्टर इमरान उर्फ लाला के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 12.27 लाख की संपत्ति कुर्क
मुजफ्फरनगर पुलिस ने गैंगस्टर इमरान उर्फ लाला की 12.27 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की। यह कार्रवाई अपराध पर नियंत्रण के लिए की गई। इमरान लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और उसकी अवैध संपत्ति को जब्त करने का निर्णय लिया गया। पुलिस का मानना है कि इससे अपराधियों में डर पैदा होगा।
संवाद सहयोगी, जागरण मुजफ्फरनगर। अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए चल रहे अभियान के तहत मंगलवार को सिविल लाइंस पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। गैंगस्टर इमरान उर्फ लाला की 12.27 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया। खालापार थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमे की जांच सिविल लाइंस थाना पुलिस कर रही थी।
थाना खालापार प्रभारी निरीक्षक महावीर सिंह चौहान की ओर से चार अप्रैल 2025 को थाने पर चार बदमाशों औसाफ उर्फ लगड़ा निवासी मुहल्ला कस्सावान निकट शहीद चौक खालापार, मन्शाद उर्फ सोना, युनूस उर्फ चुन्नू और इमरान उर्फ लाला निवासीगण लीकड़ा पट्टी सुजूड़ थाना खालापार के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसकी जांच में थाना सिविल लाइंस पुलिस द्वारा की जा रही थी।
जांच के दौरान बदमाश इमरान उर्फ लाला की जिन संपत्तियों को अवैध कमाई से अर्जित पाया गया, उन्हें राजस्व टीम के साथ मिलकर कुर्क कर दिया गया। मंगलवार को एएसपी/एसपी सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा, नायब तहसीलदार नगर हरेन्द्र सिंह और सिविल लाइंस थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम थाना खालापार क्षेत्र में पहुंची।
गैंग्स्टर इमरान उर्फ लाला के खिलाफ जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर खालापार में अलग-अलग स्थानों पर स्थित 12 लाख 27 हजार 200 रुपये कीमत की अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। बदमाश इमरान उर्फ लाला अवैध रूप से आवारा पशुओं के मीट का व्यापार करता था।
इस अवैध धंधे से अर्जित धन को उसने खालापार क्षेत्र में संपत्तियां खरीदने में लगाया था। साथ ही लंबे समय से अवैध गतिविधियों में लिप्त था और जिले में कई मामलों में उसकी संलिप्तता पाई गई है।
