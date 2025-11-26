मुजफ्फरनगर में गैंग्स्टर इमरान उर्फ लाला के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 12.27 लाख की संपत्ति कुर्क

संवाद सहयोगी, जागरण मुजफ्फरनगर। अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए चल रहे अभियान के तहत मंगलवार को सिविल लाइंस पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। गैंगस्टर इमरान उर्फ लाला की 12.27 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया। खालापार थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमे की जांच सिविल लाइंस थाना पुलिस कर रही थी।

थाना खालापार प्रभारी निरीक्षक महावीर सिंह चौहान की ओर से चार अप्रैल 2025 को थाने पर चार बदमाशों औसाफ उर्फ लगड़ा निवासी मुहल्ला कस्सावान निकट शहीद चौक खालापार, मन्शाद उर्फ सोना, युनूस उर्फ चुन्नू और इमरान उर्फ लाला निवासीगण लीकड़ा पट्टी सुजूड़ थाना खालापार के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसकी जांच में थाना सिविल लाइंस पुलिस द्वारा की जा रही थी।

जांच के दौरान बदमाश इमरान उर्फ लाला की जिन संपत्तियों को अवैध कमाई से अर्जित पाया गया, उन्हें राजस्व टीम के साथ मिलकर कुर्क कर दिया गया। मंगलवार को एएसपी/एसपी सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा, नायब तहसीलदार नगर हरेन्द्र सिंह और सिविल लाइंस थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम थाना खालापार क्षेत्र में पहुंची।