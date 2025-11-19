कमाई का लालच दे टोली में मिलाया, जेंडर चेंज कराकर किन्नर बनाया... अब बना रहे मतांतरण के लिए दबाव
मुजफ्फरनगर में एक युवक ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उसे पैसों का लालच देकर किन्नर बनाया और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। पीड़ित ने बताया कि पहले वह महिला किरदार निभाकर आजीविका चलाता था। 2016 में एक किन्नर डेरे के संचालक ने उसे टोली में शामिल किया और जेंडर बदलवा दिया। शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। लगभग नौ वर्ष पहले किन्नर बने एक युवक ने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उसका जबरन जेंडर बदलवाया गया और फिर मतांतरण का दबाव बनाया गया। आरोप है कि नई मंडी कोतवाली पुलिस को भी शिकायत पत्र दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बुधवार को पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर इसकी शिकायत की।
अलमासपुर निवासी पलक ने बताया कि पूर्व में वह भजन-कीर्तन कार्यक्रमों में महिला का किरदार निभाकर नृत्य आदि करता था। जिससे परिवार की आजीविका भी चलती थी। बाद में उसका विवाह हो गया, लेकिन वैवाहिक संबंध लंबे समय तक टिक नहीं सके और तलाक हो गया। वर्ष 2016 में उसकी पहचान एक किन्नर डेरे की संचालक से हुई। पलक के अनुसार डेरे के संचालक ने 1500 से 2000 रुपये प्रतिदिन की कमाई का लालच देकर उसे अपनी टोली में शामिल किया और फिर दिल्ली ले जाकर उसका जेंडर बदलवा दिया।
आरोप है कि किन्नर डेरे के संचालक व उसके साथियों ने उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव भी बनाया। इससे तंग आकर वह राजस्थान चला गया, लेकिन आरोपितों ने दबाव बनाकर उसे वापस मुजफ्फरनगर बुलाया और उस पर की गई खर्च की भरपाई की मांग की। पलक का आरोप है कि एक संगठित गिरोह इसी तरह से युवाओं को पैसों का लालच देकर जेंडर बदलवाता है और फिर मतांतरण कराता है। प्रकरण गंभीरता से जांच कराकर आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की है। उधर, पलक की शिकायत को लेकर नई मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रिजेश कुमार शर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।