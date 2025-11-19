कमाई का लालच दे टोली में मिलाया, जेंडर चेंज कराकर किन्नर बनाया... अब बना रहे मतांतरण के लिए दबाव

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। लगभग नौ वर्ष पहले किन्नर बने एक युवक ने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उसका जबरन जेंडर बदलवाया गया और फिर मतांतरण का दबाव बनाया गया। आरोप है कि नई मंडी कोतवाली पुलिस को भी शिकायत पत्र दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बुधवार को पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर इसकी शिकायत की।

अलमासपुर निवासी पलक ने बताया कि पूर्व में वह भजन-कीर्तन कार्यक्रमों में महिला का किरदार निभाकर नृत्य आदि करता था। जिससे परिवार की आजीविका भी चलती थी। बाद में उसका विवाह हो गया, लेकिन वैवाहिक संबंध लंबे समय तक टिक नहीं सके और तलाक हो गया। वर्ष 2016 में उसकी पहचान एक किन्नर डेरे की संचालक से हुई। पलक के अनुसार डेरे के संचालक ने 1500 से 2000 रुपये प्रतिदिन की कमाई का लालच देकर उसे अपनी टोली में शामिल किया और फिर दिल्ली ले जाकर उसका जेंडर बदलवा दिया।