    संभलकर चलिए... यूपी के इस हाईवे पर कुंडली मारे बैठी है मौत, ओवरटेक करने की बिल्कुल न करें कोशिश

    By Vashu Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:05 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में ठंड और कोहरे के कारण हाईवे पर दृश्यता कम हो गई है। दिल्ली-देहरादून, पानीपत-खटीमा और मेरठ-करनाल हाईवे पर कई अवैध कट हैं, जिससे दुर्घटना ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। ठंड के साथ ही कोहरे का प्रकोप भी लगातार बढ़ रहा है। हाईवे पर कोहरा इतना अधिक है, वाहन दौड़ने की बजाए रेंगते को मजबूर हैं। ऐसे में सभी वाहन चालक संभलकर चलिए, क्योंकि कोहरे की चादर से ढके हाईवे पर मौत कुंडली मारकर बैठी है। जरा सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

    जनपद में दिल्ली-देहरादून हाईवे, पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग, मेरठ-करनाल समेत अन्य हाईवे पर कटों का अंबार है। 27 ब्लैक स्पाट हैं। स्थायी कट के साथ-साथ अवैध कट भी अधिक है। दिल्ली-दून हाईवे पर ही 20 से अधिक अवैध कट हैं, जिन्हें पेट्रोल पंप और होटल-ढाबा संचालकों ने अपने हिसाब से कट बना रखे हैं।

    बड़ी बात यह है कि कोई भी हादसे होते ही प्रशासनिक अधिकारी इन कटों को बंद कराने के लिए दौड़ जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से इन कट को खोल दिया जाता है। ऐसे में वाहन चालक खुद ही अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। हाईवे पर चलते समय खासकर कोहरे में गति पर नियंत्रण रखें और ओवरटेक से बचें।

    एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे ने भी अपील की है कि कोहरे की वजह से हाईवे पर दृश्यता घट गई है। सीट बेल्ट व हेलमेट का प्रयोग करें। सड़क पर चलते समय सफेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन की लाइट ला बीम पर रखें। शीशे साफ रखे और वाहनों के बीच में उचित दूरी रखें। नशे में वाहन न चलाएं। मोबाइल व इयरफोन का प्रयोग न करें, इससे दुर्घटना की संभावना रहेगी। ट्रैक्टर-ट्राली चालक भी गन्ना ले जाते समय पीछे रिफ्लेक्टर टेप अवश्य लगाएं।