संभलकर चलिए... यूपी के इस हाईवे पर कुंडली मारे बैठी है मौत, ओवरटेक करने की बिल्कुल न करें कोशिश

संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। ठंड के साथ ही कोहरे का प्रकोप भी लगातार बढ़ रहा है। हाईवे पर कोहरा इतना अधिक है, वाहन दौड़ने की बजाए रेंगते को मजबूर हैं। ऐसे में सभी वाहन चालक संभलकर चलिए, क्योंकि कोहरे की चादर से ढके हाईवे पर मौत कुंडली मारकर बैठी है। जरा सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनपद में दिल्ली-देहरादून हाईवे, पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग, मेरठ-करनाल समेत अन्य हाईवे पर कटों का अंबार है। 27 ब्लैक स्पाट हैं। स्थायी कट के साथ-साथ अवैध कट भी अधिक है। दिल्ली-दून हाईवे पर ही 20 से अधिक अवैध कट हैं, जिन्हें पेट्रोल पंप और होटल-ढाबा संचालकों ने अपने हिसाब से कट बना रखे हैं।

बड़ी बात यह है कि कोई भी हादसे होते ही प्रशासनिक अधिकारी इन कटों को बंद कराने के लिए दौड़ जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से इन कट को खोल दिया जाता है। ऐसे में वाहन चालक खुद ही अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। हाईवे पर चलते समय खासकर कोहरे में गति पर नियंत्रण रखें और ओवरटेक से बचें।